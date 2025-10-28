O avarie s-a produs la o țeavă subterană de gaz în centrul Capitalei, traficul a fost restricționat în zonă, iar Distrigaz remediază situația, a anunțat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

‘S-a restricționat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu și Calea Victoriei, pentru că, din informațiile pe care ni le-au furnizat cei de la Distrigaz, este vorba de o avarie la o țeavă subterană, iar pentru remediere se sparge asfaltul și se intervine. (…) Toate aceste intervenții sunt puse în practică la nivelul municipiului București atunci când apar avarii sau când există informații că ar putea exista o avarie. Deci, nu aș vrea să alarmăm populația; astfel de intervenții sunt frecvente. (…) Trebuie să avem un mecanism de pre-verificare a sistemelor și de post-verificare a acestor avarii’, a declarat Stelian Bujduveanu, luni, pentru Digi 24.

El a subliniat că demersurile ar trebui ulterior preluate de ANRE, Primăria Capitalei și alte instituții abilitate, inclusiv ISU, pentru o verificare post-intervenție.

Mirosul venea de la o țeavă subterană de pe strada Ion Câmpineanu

Potrivit primarului Bujduveanu, inițiative de tipul închiderii unei străzi pentru 48 de ore sau a unei zone dintr-o stradă pentru o intervenție, fie că este vorba despre gaz, apă sau canal, sunt frecvente în orice oraș din România, mai ales în București, unde sunt cei mai mulți consumatori.

El a semnalat că, după explozia care s-a produs la un bloc din Rahova, numărul reclamațiilor a crescut și a îndemnat populația să reclame la 112, nu neapărat la operatorul de gaz, orice miros suspect.

Potrivit ISU București-Ilfov, a fost semnalat miros de gaz de la o țeavă subterană pe strada Ion Câmpineanu.

„La caz acționează echipa de intervenție a companiei de gaze. Echipajul ISUBIF prezent la locul intervenției a luat măsuri pentru balizare și restricționarea parțială a accesului pietonal și totală a accesului autoturismelor. Din informațiile comunicate de echipa de intervenție a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a adăugat ISU București-Ilfov.

