Anchetatorii care încearcă să stabilească cauza exploziei de la blocul din Rahova au mai multe piste, însă cea mai probabilă ipoteză are legătură cu țeava de gaze din afara blocului pe care s-au găsit fisuri. Cristi Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale, a explicat în direct la Antena 3 CNN că singura ipoteză pe care o exclud anchetatorii este ca explozia să fi fost cauzată de „o mână criminală” care ar fi montat explozbili în bloc.

Potrivit șeful Direcției Investigații Criminale, pe țeava de gaze din fața blocului a fost găsit o fisură circulară, iar pe lângă această țeavă trece și cablul de electricitate care alimenta blocul cu energie electrică.

„Am excavat în exteriorul blocului pe această conductă principală. Aceasta aducea gazele în bloc. Pe această țeavă am găsit o fisură, de formă circulară. În proximitatea acesteia este un cablu de alimentare cu energie electrică a blocului respectiv. Atât țeava cât și cablul au fost secționate și trimise la specialiștii de la INSEMEX”, a declarat Cristi Gheorghe.

Întrebat despre condițiile în care au fost făcute lucrările astfel încât un cablu de electricitate a ajuns lângă o țeavă de gaze, șeful Direcției Investigații Criminale a explicat că „există niște normative de montaj a acestor rețele”, dar că încă nu este clar dacă normele au fost încălcate.

„Cablul de curent era cu înveliș de protecție, țeava era băgată în pământ cu bandă de semnalizare. Expertiza INSEMEX va stabili dacă erau prea apropiate”, a spus Gheorghe.

Posibil scurtcircuit la rețeaua electrică sau robineți defecți

Șeful Direcției Investigații Criminale din Poliție a mai precizat că anchetatorii nu exclud și alte posibilități, printre care un posibil scurt circuit la rețeaua electrică sau robineți defecți. „Singura care se exclude: ideea că ar fi fost o mână criminală, sau că ar fi fost dispozitive explozive”, spune acesta.

„Nu excludem și alte posibilități. Singura care se exclude: ideea că ar fi fost o mână criminală, sau că ar fi fost dispozitive explozive. Un scurt circuit la rețeaua de electricitate, dar pot fi și alte cauze: un robinet care regla presiunea sau închidea sau deschidea gazele să fi fost stricat. Și acestea au fost ridicate de noi. Nu se merge pe o singură ipoteză”, a mai declarat Gheorghe.

