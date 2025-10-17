De către

România va traversa o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această parte a anului, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Estimările valabile până la jumătatea lunii noiembrie arată că regimul termic va fi ușor peste media multianuală, în timp ce precipitațiile vor fi, în general, deficitare.

Conform ANM, prognoza a fost realizată de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), pe baza mediilor săptămânale ale abaterilor de temperatură și precipitații față de perioada 2005–2024.

Meteorologii precizează însă că fenomenele extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate cu ajutorul acestui tip de estimare.

20 – 27 octombrie: mai cald decât normal, dar ploi în nord-vest

În prima săptămână analizată, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite, în special în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-vestul extrem al țării, apropiat de normal în vest și nord, însă deficitar în restul regiunilor.

27 octombrie – 3 noiembrie: vreme caldă în toată țara

În a doua parte a intervalului, temperaturile vor depăși mediile climatologice în toate zonele României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

3 – 10 noiembrie: ușor mai cald, ploi puține

Valorile termice se vor menține ușor peste normele perioadei, în timp ce regimul de precipitații va fi deficitar local, mai ales în sud, sud-vest și est.

În restul teritoriului, nivelul de umiditate va rămâne apropiat de cel obișnuit.

10 – 17 noiembrie: temperaturi peste medie, precipitații reduse

Ultima săptămână analizată va aduce o vreme mai blândă decât normalul calendaristic, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub media perioadei, semn că toamna din acest an se va prelungi cu zile mai calde decât de obicei.

