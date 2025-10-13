După o perioadă de vreme stabilă, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că următoarele două săptămâni vor aduce variații semnificative de temperatură și revenirea precipitațiilor.

Precipitaţiile sub formă de ploaie, respectiv de lapoviţă şi ninsoare în zona montană înaltă, se vor semnala în special de la finele acestei săptămâni, au precizat meteorologii.

În Banat și Crișana, temperaturile maxime vor varia între 14 și 20 de grade, însă la mijlocul lunii octombrie sunt așteptate episoade de răcire accentuată.

Minimele nocturne pot coborî până la 2 – 4 grade, iar ploi mai consistente sunt așteptate spre sfârșitul primei săptămâni de prognoză.

În Transilvania și Maramureș, vremea se menține rece până în jurul datei de 20 octombrie, cu maxime între 12 și 17 grade. Noaptea, termometrele pot indica chiar 0 grade, iar bruma își va face apariția în unele zone.

Moldova, Muntenia și Oltenia: vreme schimbătoare și precipitații temporare

În Moldova, temperaturile vor oscila între 13 și 17 grade, iar nopțile vor fi reci, cu minime de 2 – 3 grade. Ploile vor fi prezente în special spre finalul săptămânii.

Muntenia și Oltenia vor avea un regim termic apropiat de normalul perioadei, cu maxime între 14 și 20 de grade, dar și aici vor fi intervale de răcire, urmate de o ușoară încălzire.

Meteorologii estimează că ploi mai importante cantitativ vor fi posibile între 17 și 20 octombrie, în special în sudul și sud-vestul țării.

Dobrogea, ușor mai caldă, dar cu ploi la finalul săptămânii

În Dobrogea, temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 19 grade, iar nopțile vor fi ceva mai blânde, cu valori de 5 – 11 grade.

Ploile vor apărea la începutul intervalului și vor reveni spre finalul primei săptămâni, când sunt posibile cantități de apă mai însemnate.

La munte revin lapovița și ninsoarea

În zonele montane, maximele vor fi cuprinse între 4 și 10 grade, iar minimele pot scădea până la –3 grade în prima parte a perioadei.

În zona montană înaltă vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, avertizează ANM.

Precipitațiile vor fi mai frecvente și mai abundente la sfârșitul primei săptămâni de prognoză, iar temperaturile vor crește ușor după data de 22 octombrie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.