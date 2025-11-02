Florin Manole anunță sprijin financiar pentru tineri și mame care revin în activitate. Statul va acoperi parțial salariile în primii ani de muncă.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat sâmbătă seară că tinerii fără experiență profesională vor beneficia de sprijin financiar din fonduri europene pentru a intra pe piața muncii.

„Avem bani europeni şi avem nişte proiecte pe care le vom începe în curând. […] O să avem buget disponibil pentru mii de tineri în căutarea unui loc de muncă, tineri care n-au avut niciodată nicio experienţă de lucru, care vin poate direct de pe băncile liceelor sau universităţilor, să intre în piaţa muncii cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată”, a afirmat ministrul la un post TV.

Conform acestuia, programul urmărește ca tinerii să fie angajați stabil, pentru o perioadă de minimum trei ani, oferindu-le un început sigur și predictibil în carieră.

Cât vor primi tinerii în primul și al doilea an de muncă

Ministrul Manole a explicat că tinerii angajați în baza acestui program vor beneficia de 1.000 de lei lunar în primul an, sumă care va crește în anul următor.

„E foarte important să fie pe perioada nedeterminată şi pentru ei o să avem un stimulent de 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni, adică statul va finanţa parţial acest loc de muncă pentru un tânăr, primul loc de muncă, timp de 2 ani de zile, cu condiţia ca, după aceşti 2 ani de zile, minim 18 luni […] acestea să fie acoperite de angajator”, a precizat ministrul.

Astfel, tinerii vor beneficia de un sprijin total pe o perioadă de trei ani și jumătate, perioadă în care pot acumula experiență profesională valoroasă.

Sprijin financiar și pentru mamele care revin în câmpul muncii

Florin Manole a anunțat și un program dedicat mamelor cu mai mulți copii, care vor primi 2.250 de lei lunar, timp de un an, pentru a reveni la muncă.

„Vor primi 2.250 lei pe aceeaşi anvelopă ca la persoanele în căutarea primului loc de muncă. Doar că restrânsă pe 12 luni şi cu un cuantum mai mare. Asta plăteşte statul, 2.250 de lei, dacă mama respectivă se angajează şi vine suplimentar”, a explicat ministrul.

Programul urmează să fie lansat în perioada următoare, în parteneriat cu fondurile europene, și își propune să reducă șomajul în rândul tinerilor și să sprijine familiile active să revină pe piața muncii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.