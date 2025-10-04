Piața muncii din România trece printr-o transformare majoră: după ani în care angajații aveau libertatea să refuze oferte și să găsească rapid alternative, acum companiile dețin controlul.

Economia încetinește, deficitul bugetar aduce măsuri stricte, iar lipsa de predictibilitate fiscală frânează recrutările.

Conform datelor oficiale, între mai 2024 și mai 2025 numărul mediu de salariați a crescut cu doar 0,46%, iar salariul mediu net a ajuns la 5.508 lei, cu 7,6% mai mult decât anul anterior – cel mai slab ritm de creștere din ultimul deceniu, exceptând anul 2020.

Angajatorii au acum avantajul

Sorina Donisa, CEO Prohuman APT, a explicat la ZF Live că schimbarea este vizibilă:

„Această toamnă este mai puţin dinamică decât a fost în anii trecuţi. Ceea ce înseamnă că puţin balanţa se înclină în favoarea companiilor. (…) Faţă de anii trecuţi avem mult mai puţine joburi disponibile”.

Ea subliniază totuși că oportunitățile nu dispar complet: candidații foarte bine pregătiți sau cei care vizează roluri de nișă continuă să fie căutați, însă numărul pozițiilor disponibile este mai redus.

Macroeconomia trage piața în jos

Donisa consideră că schimbarea de paradigmă vine atât din problemele interne, cât și din dependența de economiile externe.

IT-ul, de exemplu, resimte scăderea comenzilor din străinătate, în timp ce industriile bazate pe consum intern reduc angajările pe fondul scăderii cererii.

„Din punctul meu de vedere este o combinaţie (…). Sunt industrii în care nu avem cerere, se vinde mai puţin, nu există consum în piaţă şi atunci de acolo porneşte toată această reducere”, a precizat Donisa.

