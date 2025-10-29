Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că valoarea tichetelor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, în urma unui consens obținut între reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor.

Decizia vine pe fondul protestelor de amploare organizate în aceeași zi în fața Palatului Victoria, la care au participat mii de sindicaliști din patru mari confederații.

Manole a confirmat în mediul online noua măsură:

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de RON.”

Revendicările sindicale: salarii mai mari și protejarea locurilor de muncă

Protestatarii au cerut creșterea salariului minim, majorarea pensiilor, respectarea drepturilor legale și contractuale ale angajaților, dar și măsuri fiscale echitabile.

Sindicatele au solicitat, de asemenea, investiții în economie și evitarea concedierilor ca soluție la presiunile bugetare.

Conform calculelor oficiale, formula actuală de calcul a salariului minim ar duce la un prag de 4.325 lei. Dacă acesta ar reprezenta 50% din salariul mediu brut, suma ar ajunge la 4.595 lei, iar la 52%, la 4.778 lei.

Bolojan: „Creșterea salariului minim nu trebuie să închidă fabricile mici”

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că o majorare bruscă a salariului minim ar putea genera efecte în lanț asupra veniturilor din sistemul public și asupra firmelor mici din mediul privat.

El a subliniat că, în unele sectoare, cum ar fi IT-ul sau construcțiile, creșterea salariului minim nu are impact direct, dar în industriile cu marje reduse de profit, efectele pot fi dramatice.

„Pentru o fabrică mică dintr-un judeţ mic, o schimbare a salariului minim, care nu este acoperită de realitate economică, închide fabrica respectivă”, a declarat premierul.

Cât valorează acum un tichet de masă și ce taxe se aplică

În prezent, valoarea maximă a unui tichet de masă pentru primul semestru al anului 2025 este de 40,18 lei pe zi, conform Legii nr. 165/2018, care reglementează tichetele ca alocații individuale de hrană oferite lunar salariaților.

Acestea sunt impozabile și supuse contribuției la sănătate (CASS), precum și unui impozit pe venit de 10%, taxe suportate de angajat.

