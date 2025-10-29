Sindicatele mai cer stoparea vânzării companiilor de stat, investiții în infrastructura feroviară, reglementarea pieței energiei și protejarea pădurilor statului

Capitala devine, miercuri, centrul unui amplu protest organizat de principalele confederații sindicale din România – Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, CSDR și Meridian. Mii de sindicaliști din toată țara sunt așteptați să se adune în fața Guvernului, pentru a cere oprirea măsurilor de austeritate, majorarea salariului minim și a pensiilor, dar și o taxare echitabilă care să nu afecteze doar angajații cu venituri mici.

„Este momentul să spunem răspicat că nu mai acceptăm să fim sacrificați în numele austerității. Cerem măsuri reale pentru protejarea lucrătorilor și a drepturilor fundamentale”, se arată în comunicatul comun al confederațiilor sindicale. Organizațiile fac apel la mobilizarea generală a angajaților din toate domeniile, de la educație și sănătate, până la energie, transporturi și ordine publică, dar și la solidaritatea pensionarilor și tinerilor.

Printre revendicările principale se numără:

– creșterea salariului minim și a pensiilor, astfel încât nici un lucrător sau pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei;

– reluarea negocierilor colective la toate nivelurile și semnarea unui contract colectiv de muncă național;

– o taxare echitabilă, care să corecteze dezechilibrele create prin mutarea contribuțiilor exclusiv pe umerii angajaților;

– oprirea măsurilor de austeritate care lovesc în categoriile vulnerabile;

– protejarea locurilor de muncă, plata sentințelor judecătorești și investiții reale în economie.

„Austeritatea, dacă este necesară, trebuie să înceapă cu companiile și partidele politice, nu cu oamenii care muncesc cinstit”, transmit liderii sindicali, într-un comunicat de presă.

Pe lista de solicitări se mai regăsesc aplicarea legii salarizării în sănătate și asistență socială, deblocarea posturilor, creșterea finanțării pentru educație și predictibilitate în cariera polițiștilor și militarilor. De asemenea, sindicatele cer stoparea vânzării companiilor de stat, investiții în infrastructura feroviară, reglementarea pieței energiei și protejarea pădurilor statului.

Protestul are loc între orele 10:00 și 14:00 în Piața Victoriei, iar Brigada Rutieră a anunțat restricții de circulație în zona Guvernului. Între orele 07:30 și 16:00, traficul va fi redirecționat pe rute alternative, iar traversarea pietonilor se va face doar sub îndrumarea polițiștilor.

Jandarmeria Capitalei a mobilizat efective suplimentare pentru menținerea ordinii publice și anunță că accesul în zona manifestației va fi permis doar participanților care respectă regulile stabilite de organizatori. Sloganurile cu tentă politică sunt interzise, iar persoanele care nu respectă indicațiile organizatorilor vor fi îndepărtate.

Participanții sunt sfătuiți să nu vină cu bagaje voluminoase, iar autocarele și microbuzele sosite din alte județe vor fi parcate în zona Kiseleff, sub coordonarea poliției.

„Este un protest pașnic, constituțional, prin care oamenii muncii își cer drepturile. Cerem respect, echitate și demnitate pentru toți cetățenii acestei țări”, au declarat reprezentanții confederațiilor sindicale.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona centrală a Capitalei, să manifeste prudență în trafic și să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri.

