Tensiuni în Caraibe: Venezuela cere ajutor militar Rusiei, Chinei și Iranului după mobilizarea trupelor americane

Situația geopolitică din zona Caraibelor se tensionează rapid după ce Statele Unite au mobilizat trupe în regiune, invocând necesitatea combaterii traficului de droguri provenit din Venezuela.

În replică, președintele venezuelean Nicolás Maduro a contactat Rusia, China și Iranul, cerând consolidarea cooperării militare, potrivit publicației The Washington Post.

Aceste demersuri reflectă temerile crescânde ale regimului Maduro față de intensificarea prezenței americane, pe care Washingtonul o consideră o măsură de securitate, dar Caracasul o interpretează ca pe „o amenințare directă la adresa suveranității Venezuelei”.

Axe de sprijin: Rusia, China și Iran

Venezuela continuă să se sprijine pe alianțe strategice anti-occidentale, fiecare cu un rol distinct.

Rusia, aliat tradițional încă din epoca lui Hugo Chávez, rămâne un pilon central al industriei petroliere și militare venezuelene. Companiile ruse generează aproximativ 67 de milioane de dolari pe lună din producția petrolieră din Venezuela. Totuși, implicarea Moscovei ar putea fi limitată din cauza războiului din Ucraina.

China își concentrează sprijinul pe investiții în infrastructură și dezvoltarea sistemelor radar și de supraveghere.

Pe de altă parte, Iranul furnizează drone și tehnologie militară, contribuind la consolidarea apărării aeriene venezuelene.

Impact global și reacții internaționale

Pe plan economic, această alianță reconfigurată ar putea avea efecte semnificative asupra pieței globale de energie, întrucât Venezuela produce în prezent circa 107.000 de barili de țiței pe zi. Alături de Rusia, Caracasul rămâne un jucător strategic într-un sector tot mai tensionat.

„Realitatea este că Rusia a fost relativ tăcută în privinţa Venezuelei… şi a cheltuit foarte puţin capital politic pentru a-l apăra pe Maduro”, a declarat Douglas Farah, analist la IBI Consultants.

Specialiștii consideră că Moscova ar putea oferi doar un sprijin simbolic, în timp ce China și Iranul ar fi mai dispuse să intensifice cooperarea, fiecare în domeniul propriu de expertiză – tehnologic și militar.

SUA monitorizează atent mișcările adversarilor

Washingtonul urmărește cu atenție evoluțiile din America Latină, iar surse diplomatice sugerează că posibile noi sancțiuni sau măsuri de descurajare ar putea fi luate în considerare dacă implicarea Rusiei, Chinei sau Iranului va depăși un prag considerat amenințător pentru securitatea regională.