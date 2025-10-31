Secretarul Consiliului Securității Rusiei, Serghei Șoigu, a avertizat vineri Statele Unite în legătură cu riscul deteriorării stabilității strategice globale, ca urmare a deciziei administrației americane de a relua testele cu arme nucleare, potrivit agenției EFE.

„Nu ne-am dori ca (stabilitatea strategică) să continue să se deterioreze din ce în ce mai mult”, a declarat Șoigu, referindu-se la recentele afirmații ale președintelui american Donald Trump, despre care a spus că „se repercutează asupra stabilității strategice”.

Oficialul rus a precizat că Rusia este pregătită să efectueze teste nucleare „în caz de necesitate”, însă doar ca reacție la o acțiune similară a Statelor Unite. „Rusia nu va efectua teste nucleare dacă Statele Unite nu o fac”, a subliniat el, adăugând că această poziție „nu este una nouă”.

Șoigu a explicat că poligoanele de testare ale Rusiei au fost menținute „pentru a le conserva capacitățile și a le putea utiliza în caz de necesitate”. Printre acestea se numără și poligonul Novaia Zemlia, situat în arhipelagul arctic cu același nume.

„Testările nu s-au oprit niciodată, doar s-au mutat în mediul digital”

Fostul ministru al apărării a subliniat că, deși nu au mai avut loc teste nucleare fizice în ultimele decenii, activitatea științifică din domeniu a continuat în toate marile puteri:

„Testările nu s-au oprit în nicio țară, nici măcar o zi, nici măcar o oră. Doar că au fost realizate digital; nu s-au efectuat teste fizice, ci mai degrabă cu modele matematice”, a explicat Șoigu.

El a adăugat că aceste simulări „necesită atenție permanentă și perfecțiune absolută”, pentru a menține funcțională capacitatea tehnologică a arsenalului nuclear.

Trump: „Procesul va începe imediat”

Anunțul președintelui Donald Trump, făcut joi, a reaprins tensiunile dintre Washington și Moscova. Liderul american a declarat că a ordonat începerea „imediată” a testării arsenalului nuclear american, motivând decizia prin programele similare ale altor state.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare în condiții de egalitate. Acest proces va începe imediat”, a scris Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Ulterior, într-o declarație de la bordul Air Force One, Trump a precizat că decizia are ca scop „obținerea denuclearizării și includerea Chinei în negocierile cu Rusia privind tratatul de neproliferare”.

Putin, manevre militare și teste cu arme strategice

Tensiunile dintre marile puteri s-au amplificat după ce, pe 22 octombrie, Vladimir Putin a supervizat manevre ale forțelor nucleare ruse, iar în zilele următoare Kremlinul a anunțat teste cu racheta de croazieră Burevestnik și drona submarină nucleară Poseidon — două sisteme de nouă generație.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat însă că aceste lansări nu au reprezentat teste nucleare reale, întrucât „nu au avut încărcătură nucleară”.

Rusia nu a efectuat niciun test nuclear din 1990, anul în care Uniunea Sovietică a realizat ultima sa detonație de acest tip.

