La doar două zile după încheierea vacanţei „Săptămâna de aur”, autorităţile chineze au anunţat o serie de măsuri care escaladează tensiunile comerciale cu Statele Unite.

Beijingul anunță un nou cadru de restricţii pentru exporturile de pământuri rare, lărgirea listei negre cu firme americane şi aplicarea unor taxe suplimentare pentru navele cu legături americane care acostează în porturi chineze.

În replică, președintele Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife de 100% pentru bunurile chinezești, începând cu 1 noiembrie.

China susține legitimitatea măsurilor, experții semnalează lipsă de încredere

Beijingul a apărat noile restricţii, afirmând că reglementările asupra mineralelor critice sunt „perfect legitime”.

Analiștii economici explică, însă, că la baza escaladării stau percepții contradictorii și o criză a încrederii între cele două puteri. Larry Hu, economist-şef pentru China la Macquarie, sintetizează problema astfel:

„Cauza principală a tensiunilor este lipsa de încredere reciprocă. La discuţiile de la Londra din iunie, cele două ţări conveniseră un acord ‘pământuri rare pentru tehnologie’. Acum, ambele se simt trădate”.

Reglaje de politică sau răspunsuri disproporționate?

Analiştii notează că Beijingul pare să reacţioneze la o modificare americană a reglementărilor de export, intrată în vigoare pe 29 septembrie, care extinde controalele asupra filialelor deținute majoritar de companii aflate pe lista neagră a SUA.

Washingtonul, în schimb, consideră noile reguli drept un „ajustaj tehnic”, iar discrepanţa de percepţie alimentează reacţii amplificate de ambele părţi.

