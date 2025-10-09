Tensiune înainte de amicalul cu Moldova! Ianis Hagi vrea să demonstreze, Lucescu contestă utilitatea meciului

Ianis Hagi vorbește despre potențialul echipei naționale, în timp ce selecționerul Mircea Lucescu critică programarea duelului cu Moldova.

Naționala de fotbal a României traversează o perioadă agitată înaintea amicalului cu selecționata Moldovei, programat joi seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională, în direct la Prima TV. Declarațiile făcute în conferința de presă de Ianis Hagi și Mircea Lucescu au scos la iveală viziuni complet diferite privind importanța acestui meci.

Pentru Ianis Hagi, întâlnirea cu Moldova reprezintă o nouă ocazie de a demonstra că echipa națională are resursele necesare pentru a progresa după eliminarea din optimile EURO 2024. Jucătorul de 26 de ani a făcut apel la publicul din Capitală, exprimându-și încrederea în potențialul grupului condus de Lucescu.

„Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conștient că e în timpul săptămânii. Mai este și vremea nepotrivită. Dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca.

Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu și-a arătat potențialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potențialul.

Hagi a recunoscut că ultimele luni nu au fost ușoare pentru națională, menționând absențele unor jucători importanți și dificultățile de omogenitate. Cu toate acestea, internaționalul român rămâne optimist și încrezător că meciurile din această toamnă pot marca o revenire a „tricolorilor” pe drumul performanței.

Selecționerul Lucescu, critic față de programare: „Nu știu cu ce ne ajută acest meci”

În schimb, Mircea Lucescu a abordat într-un ton tensionat conferința de presă, exprimându-și nemulțumirea față de organizarea partidei amicale dinaintea duelului oficial cu Austria, programat duminică, tot pe Arena Națională.

„Nu știu cu ce ne ajută acest meci, doar în sensul în care le putem da altor jucători posibilitatea să joace. Dacă ne gândim la meciul de duminică… Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile.

Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile pentru meciul cu Austria. Încurcă, încurcă foarte tare! Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria, care contează enorm!

De ce s-a făcut meciul ăsta, dacă nu pot da posibilitatea noilor jucători să joace? Să-i introduc direct cu Austria? Nu se poate face așa! Meciurile oficiale sunt extrem de importante.

Selecționerul a amintit și eșecul sever din amicalul cu Canada, pierdut cu 0-3, pe care l-a pus pe seama testării unor jucători noi, dar și a lipsei de concentrare. Lucescu a ținut să transmită că își asumă responsabilitatea pentru rezultate, însă a criticat și atitudinea unor fotbaliști.

„Rezultatul este întotdeauna responsabilitatea antrenorului, dar jocul este a jucătorilor. Atunci, antrenorul poate trage la răspundere jucătorii pentru ceea ce a făcut. Ce a făcut Moldovan la meciul ăla, băiatul nu s-a gândit ce consecințe poate avea pe plan emoțional la ceilalți!”, a spus tehnicianul.

La finalul conferinței, Lucescu a confirmat că Ianis Hagi va purta banderola de căpitan în absența lui Nicolae Stanciu. „Ianis Hagi. Are cea mai multă experiență dintre cei care vor juca. Iar cu Austria vom vedea.” În plus, selecționerul a anunțat debutul lui Eissat: „Da, va fi titular.”

În privința campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2026, Hagi a transmis un mesaj de încredere și responsabilitate, considerând că România are încă șanse reale de a prinde locul doi în grupă.

„Privesc cu încredere și responsabilitate, mai sunt patru meciuri în acest an. Trebuie să le câștigăm și apoi vedem unde ne vom clasa la sfârșitul lui noiembrie. Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situația în care ne aflăm.”

În Grupa H, România ocupă locul trei, cu 7 puncte din 5 meciuri, în spatele Bosniei (12 puncte) și Austriei (12 puncte din 4 jocuri). „Tricolorii” vor înfrunta Moldova, în amicalul de joi, și Austria, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, competiție care va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

