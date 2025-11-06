Galeria celor de la Steaua București și-a luat rămas bun de la Emeric Ienei, cel care a încetat din viață în cursul zilei de 5 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Suporterii „roș-albaștri” au făcut un „altar” pentru legendarul antrenor, chiar în fața „Templului” din Ghencea, unde au afișat și mai multe mesaje dedicate celui care a condus echipa, în 1986, spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni, scrie Prosport.

Ziua de 5 noiembrie 2025 va rămâne una tristă pentru fotbalul românesc. Pe această dată s-a stins din viață, la vârsta de 88 de ani, legendarul Emeric Ienei, care era chinuit de ceva timp de mai multe probleme importante de sănătate.

Mai multe fotografii cu legendarul antrenor la acest altar

Galeria celor de Steaua București a ținut să își arate aprecierea pentru fostul mare tehnician și și-a luat rămas bun de la el. Suporterii „roș-albaștri” au făcut un „altar” chiar în fața „Templului” din Ghencea, unde au afișat și mai multe mesaje dedicate legendarului antrenor și fotbalist, care a condus-o pe Steaua București, în 1986, spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

„Cu gândul la trecutul glorios, dar trăind ani grei, cei care n-au trădat își iau rămas bun de la marele Ienei!”, au scris suporterii Stelei, pe un banner afișat în fața stadionului din Ghencea.

Tot aici, cei care l-au iubit și apreciat pe Emeric Ienei au aprins lumânări, au adus coroane de flori și au afișat mai multe fotografii cu legendarul tehnician.

Tot în această seară, pe stadionul Steaua a fost afișat mesajul „Legendele nu mor niciodată”, dar și o fotografie cu Emeric Ienei, însoțită de un alt mesaj: „Te vom iubi mereu!”.

