Președintele României Nicușor Dan a transmis, miercuri seară, un mesaj de condoleanțe după moartea legendarului antrenor de fotbal Emeric Ienei, amintind contribuțiile remarcabile ale tehnicianului în istoria fotbalului românesc.

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc! Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre”, spune Nicușor Dan.

Acesta a subliniat performanțele obținute de antrenor, spunând că „a fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la un Campionatul Mondial de fotbal”.

„Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului.

Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit”, a încheiat Nicușor Dan.

