Suedia va reduce vârsta răspunderii penale pe fondul creșterii violenței juvenile

Guvernul Suediei a anunțat miercuri planurile de a reduce vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, ca răspuns la recrutările tot mai frecvente de copii pentru comiterea de crime și atentate cu bombe în cadrul rețelelor criminale organizate, scrie AFP.

Suedia ia măsuri

Țara scandinavă se confruntă de mai bine de un deceniu cu o creștere a criminalității violente asociate acestor rețele, legată în principal de reglări de conturi și de luptele pentru controlul pieței drogurilor.

„Numărul infracțiunilor comise de copii sub 15 ani s-a dublat într-un deceniu, iar suspecții implicați în împușcături mortale sunt tot mai tineri. Această evoluție trebuie oprită”, au scris guvernul de coaliție de dreapta și aliatul său de extremă dreapta, Suedia Democraților, într-un articol publicat în ziarul Expressen.

Adolescenții sunt recrutați prin aplicații criptate pentru a comite infracțiuni în schimbul unor sume de bani, astfel încât infractorii mai în vârstă să nu riște să fie prinși, știind că tinerii nu vor primi pedepse lungi datorită vârstei lor. Totodată, liderii rețelelor criminale coordonează tot mai frecvent operațiunile din străinătate, conform poliției.

„Am convenit să reducem vârsta răspunderii penale la 13 ani pentru anumite infracțiuni grave, precum omorul și atentatele cu bombe, măsură care va fi valabilă pentru o perioadă limitată de cinci ani”, a precizat guvernul.

Guvernul aflat la putere din 2022, care a promis combaterea fermă a criminalității, se confruntă în continuare cu împușcături și atentate aproape zilnic în spații publice, uneori cu victime nevinovate. Statisticile arată că, deși împușcăturile mortale au scăzut în ultimii ani, numărul atentatelor cu bombe a crescut.

Organizația pentru drepturile copiilor BRIS a avertizat că măsura ar putea fi „contraproductivă”. „Autoritățile de poliție văd un risc mare ca infractorii din bande să recruteze copii și mai tineri”, a declarat Maria Frisk, secretar general BRIS.

Printre alte măsuri luate sau planificate de guvern pentru combaterea criminalității juvenile se numără înființarea de secții speciale pentru tineri în penitenciare, înlocuind sistemul actual de reședințe pentru tineret, abolirea pedepselor mai blânde pentru minori și acordarea poliției a posibilității de a folosi măsuri coercitive împotriva copiilor pentru a ajunge la infractorii care dau ordine.

Guvernul a cerut, de asemenea, serviciilor sociale să își îmbunătățească eforturile preventive și a eliminat barierele de confidențialitate între școli, poliție și servicii sociale pentru o comunicare mai eficientă.

Autoritățile nu au precizat când va intra în vigoare modificarea vârstei răspunderii penale.

