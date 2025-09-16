Armata americană va colabora cu Forțele Terestre Române pentru ridicarea unui poligon modern de tancuri la Smârdan, în județul Galați, a anunțat Ambasada SUA la București.

Noul obiectiv va permite instruirea „la cel mai înalt nivel” a militarilor români și va întări capacitatea de apărare la granița estică a României.

Reprezentanții U.S. Army PEO STRI (Program Executive Office Simulation, Training and Instrumentation), structură cu sediul în Orlando, Florida, au vizitat în perioada 8-10 septembrie poligonul existent de la Smârdan, unde au demarat planificarea noii investiții alături de ofițerii români.

Obiectivele proiectului

Discuțiile dintre cele două părți s-au concentrat pe modernizarea infrastructurii, implementarea unor sisteme de ținte avansate și dezvoltarea comunicațiilor, pentru a crește realismul și interoperabilitatea exercițiilor.

„Această colaborare marchează un alt pas important pentru consolidarea cooperării în domeniul securității dintre SUA și România și pentru garanția faptului că forțele noastre rămân pregătite, capabile și mai puternice împreună”, a transmis Ambasada SUA.

Poligonul Smârdan – un centru NATO de instruire

La Smârdan funcționează deja un poligon militar cu standarde NATO, modernizat recent printr-o investiție de peste 6 milioane de euro.

Acesta se întinde pe o suprafață de 10.000 de hectare, poate găzdui sute de soldați și este utilizat constant pentru exerciții complexe de infanterie, tancuri, trupe chimice și aviație.

De-a lungul anilor, poligonul a fost locul unor exerciții NATO de amploare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.