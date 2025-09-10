Jandarmeria Română are 175 de ani, dintre care 160 au fost petrecuți alături, de aproape sau de departe, de Coroană, a afirmat, marți seară, Alteța Sa Regală Principele Radu.

‘Cred că se poate spune cu certitudine că nu există în istoria noastră modernă și contemporană, în acești ultimi 160 de ani, nici o altă instituție, decât COROANA, care să fi stat atât de frumos și de echidistant între militari și societatea civilă românească, fiind, deopotrivă, o umbrelă, o oglindă, o inimă pentru aceste două aparente extreme ale vieții românești. Jandarmeria Română are 175 de ani, dintre care 160 au fost petrecuți alături, de aproape sau de departe, de Coroană. Și, probabil, acesta este motivul pentru care cele două familii privesc astăzi în aceeași direcție și din aceeași rădăcină a identității naționale, ceea ce face ca întâlnirea de astăzi să capete o semnificație nu doar importantă, ci și aproape unică’, a spus Principele Radu.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a găzduit, marți seară, alături de Alteța Sa Regală Principele Radu, Seara Palatului Elisabeta, dedicată Jandarmeriei Române, cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la înființare.

Coroana susține activitatea de astăzi a Jandarmeriei Române

Principele Radu a subliniat că fiecare dintre generațiile Familiei Regale a României ‘a stat, în felul ei, alături de această parte a artei militare românești și a făcut-o în cele mai teribile, sângeroase și crude timpuri pe care istoria noastră le-a trăit, fiindcă secolul al XIX-lea și al XX-lea au pus națiunea română la cea mai mare încercare din istoria ei’.

Foto Facebook Palatul Elisabeta, Seara Jandarmeriei Române, 9 septembrie 2025

‘Astăzi, generația noastră, care este a cincea generație a Familiei, conlucrează cu Jandarmeria Română din altfel de puncte de vedere, pe care părinții, bunicii și străbunicii noștri nu le-au visat măcar. Astăzi suntem membri ai Uniunii Europene, tot așa cum sunt și țările unde Jandarmeria este pusă la loc de cinste, ca în România: Italia, Franța, Spania. Sunt partenerii lor și, ca orice instituție a echidistanței, Coroana susține activitatea de astăzi a Jandarmeriei Române în străinătate, în mediul civil, ducându-se și încercând să facă punți de legătură cu frații și surorile Jandarmeriei din alte țări. (…) Deci suntem mult și foarte des la curent cu ceea ce marea familie a Jandarmeriei Române face – nu doar astăzi, ci și ieri, și alaltăieri, și acum 175 de ani, când mugurii acestei mișcări, deopotrivă privind societatea, cât și familia militară română, au luat naștere’, a mai spus Principele Radu.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, și inspectorul general al Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, au evidențiat, în cuvântul lor, legătura între Casa Regală și Jandarmerie, precum și rolul acesteia din urmă în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

‘Privind spre viitor, o spun limpede: modernizăm Jandarmeria, integrat cu celelalte arme și structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Investim în pregătire, în mobilitate, echipamente, comunicații și cooperare internațională. Standardul rămâne simplu: eficiență, transparență, respect pentru cetățeni, fără excese, fără compromisuri. La 175 de ani, Jandarmeria Română rămâne un reper instituțional, un garant al drepturilor și libertăților. La mulți ani Jandarmeriei Române!’, a transmis Despescu.

La evenimentul desfășurat în grădina Palatului Elisabeta au luat parte reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului, ai autorităților centrale și locale, ambasadori acreditați la București, personalități ale societății civile, precum și reprezentanți ai Jandarmeriei Române.

Și-au dat concursul Muzica Militară Reprezentativă a Jandarmeriei Române, Detașamentul de Jandarmi Gardă de Onoare și Detașamentul 1 Jandarmi Cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București.

