Curtea Supremă a Statelor Unite a decis joi că guvernul federal poate refuza emiterea de pașapoarte care menționează un gen ales de titular, diferit de sexul stabilit la naștere, relatează AFP.

Decizia, adoptată cu șase voturi la trei, marchează o revenire la politica adoptată de administrația Trump, care recunoaște doar sexele masculin și feminin.

Chiar în prima zi a noului său mandat, pe 20 ianuarie, președintele Donald Trump a semnat un decret care anulează practica Departamentului de Stat din 1992, ce permitea schimbarea sexului în acte oficiale cu prezentarea unor documente medicale justificative.

Totodată, decretul a abrogat reforma președintelui Joe Biden, care introdusese posibilitatea ca titularul pașaportului să își aleagă liber genul, inclusiv opțiunea „X”, fără dovezi medicale.

Ca urmare, Departamentul de Stat american a anunțat că nu va mai emite pașapoarte care conțin alte identități de gen sau menționează un alt sex decât cel înscris la naștere.

Decizia, contestată de organizațiile pentru drepturile civile

Hotărârea a fost atacată în instanță de American Civil Liberties Union (ACLU), una dintre cele mai importante organizații pentru drepturile civile din SUA.

Un judecător federal blocase inițial aplicarea măsurii în iunie, iar o instanță de apel confirmase decizia în septembrie.

Joi, însă, Curtea Supremă a tranșat disputa, stabilind că menționarea sexului la naștere nu contravine principiului egalității în fața legii.

„Afișarea sexului titularilor pașapoartelor la naștere nu încalcă principiul egalității în fața legii mai mult decât afișarea țării de naștere – în ambele cazuri, guvernul nu face altceva decât să ateste un fapt istoric, fără a supune pe cineva unui tratament discriminatoriu”, se arată în decizie.

Argumentele guvernului și reacția ACLU

Avocații Departamentului Justiției au susținut că statul nu poate fi obligat să utilizeze informații false în documente oficiale.

„Cetățenii obișnuiți nu pot obliga guvernul să folosească identificări inexacte ale sexului în acte de identitate care nu reflectă sexul biologic al persoanei – în special nu în acte de identitate care sunt proprietatea guvernului și reprezintă exercitarea puterii constituționale și legale a președintelui de a comunica cu guverne străine”, au explicat aceștia.

În replică, ACLU a criticat dur decizia, considerând-o un pas înapoi în ceea ce privește libertatea individuală.

Organizația a calificat hotărârea Curții Supreme drept „un regres pentru libertatea oricui de a fi ceea ce este”.

Alte măsuri restrictive adoptate de administrația Trump

Decizia Curții vine în contextul unei serii de măsuri controversate ale administrației republicane. Donald Trump a interzis înrolarea persoanelor transsexuale în forțele armate, iar actualul secretar al Apărării, Pete Hegseth, i-a descris ulterior drept „tipi în rochii”.

Curtea Supremă a aprobat provizoriu și această interdicție și urmează să se pronunțe, în perioada următoare, asupra participării persoanelor transsexuale la competițiile sportive feminine.

