Declarațiile au stârnit neliniște la nivel global, într-un moment în care retorica nucleară revine în prim-planul marilor puteri

Președintele american Donald Trump a alimentat din nou tensiunile internaționale, afirmând într-un interviu acordat postului CBS că Statele Unite ar trebui să reia testele nucleare, acuzând Rusia și China că le desfășoară deja în secret. Declarațiile, preluate de AFP, au stârnit neliniște la nivel global, într-un moment în care retorica nucleară revine în prim-planul marilor puteri.

„Rusia face teste, China face teste, dar nu vorbesc despre asta. Și noi trebuie să facem la fel”, a spus Trump. Potrivit acestuia, multe dintre aceste experimente ar avea loc „în adâncuri, unde lumea nu știe ce se întâmplă”. Liderul american a susținut că alte țări, inclusiv Coreea de Nord și Pakistanul, își continuă programele nucleare fără restricții, în timp ce Washingtonul a rămas în afara jocului.

Întrebat dacă SUA intenționează să efectueze o detonare reală, Trump a evitat un răspuns direct, dar a insistat că „vor fi teste nucleare, așa cum fac și ceilalți”. Ultimul test nuclear american datează din 1992, iar o reluare ar marca o ruptură istorică, față de Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare (CTBT), semnat de Statele Unite.

Pentru a calma reacțiile internaționale, secretarul Energiei, Chris Wright, a intervenit ulterior la Fox News, explicând că este vorba despre „explozii non-critice”, teste menite să verifice funcționarea componentelor armelor nucleare, fără declanșarea unei reacții nucleare propriu-zise. „Nu vor fi explozii nucleare. Evaluăm doar sistemele pentru armele moderne”, a subliniat el.

Declarațiile vin la doar câteva zile, după ce Trump a anunțat public că a cerut Pentagonului „să reia testarea armelor nucleare, pe picior de egalitate cu Rusia și China”. Afirmațiile sale, lipsite de clarificări tehnice, au fost interpretate ca o provocare la adresa tratatelor internaționale și a stabilității strategice globale.

De peste trei decenii, nici o mare putere nu a mai efectuat teste nucleare reale, excepție făcând Coreea de Nord, care a detonat șase bombe între 2006 și 2017. Totuși, marile armate continuă testele cu vectori, rachete și sisteme de transport pentru focoase.

Într-o lume tot mai tensionată, declarațiile lui Trump par să deschidă o nouă etapă în competiția nucleară globală, una în care frontiera dintre testare și demonstrație de forță devine din ce în ce mai subțire.

