Departamentul de Stat al SUA a transmis, sâmbătă, că deţine „informaţii credibile” potrivit cărora mişcarea Hamas pregăteşte un atac iminent îndreptat împotriva civililor din Fâşia Gaza, fapt care ar constitui o încălcare a armistiţiului în vigoare, potrivit unui comunicat citat de AFP.

Autorităţile americane au avertizat că o asemenea operaţiune ar submina progresele obţinute în negocierile de încetare a ostilităţilor şi ar impune reacţii menite „să protejeze populaţia din Gaza şi să păstreze integritatea acordului”. Departamentul de Stat nu a detaliat ce măsuri ar putea fi luate în acest scenariu.

Anunţul vine pe fondul tensiunilor din regiune: săptămâna trecută, părţile au convenit un acord etapizat prin care Israelul urma să suspende operaţiunile militare, în schimbul eliberării unor ostatici. Prima fază, care prevede predarea de prizonieri în viaţă şi returnarea rămăşiţelor celor decedaţi, era în curs de implementare.

Washingtonul a anunţat, de asemenea, că a informat ceilalţi mediatori ai acordului, inclusiv Egiptul, Qatarul şi Turcia, despre riscul unei „încălcări iminente” a armistiţiului. Oficialii americani au subliniat că orice vătămare a civililor rezultat dintr-o ofensivă planificată de Hamas, ar reprezenta o încălcare gravă a angajamentelor asumate şi ar putea determina răspunsuri coordonate, din partea părţilor implicate în garantarea păcii.

Declaraţiile Departamentului de Stat au apărut într-un context în care, la nivel internaţional, s-a semnalat o înăsprire a represaliilor interne în Gaza: mişcarea Hamas a difuzat recent materiale care înfăţişează execuţii sumare ale presupuşilor „colaboratori”, iar relatările despre epurări şi violenţe între facţiuni au generat îngrijorare în rândul mediatorilor.

Totodată, preşedintele american a avertizat deja, printr-un mesaj public, că gruparea va suporta consecinţe, dacă va continua să vizeze civilii, declaraţie care reflectă nivelul ridicat de tensiune şi incertitudine.

Anunţul SUA readuce în prim-plan fragilitatea acordului de încetare a focului şi pune accentul pe responsabilitatea actorilor implicaţi, de a împiedica escaladarea şi de a menţine canalele de mediere deschise, pentru a proteja populaţia civilă.

