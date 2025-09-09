Guvernul are o nevoie foarte mare de finanțare, cu perspective de creștere a țintei de împrumuturi, odată cu rectificarea bugetară

Românii continuă să împrumute masiv statul prin programele Tezaur și Fidelis, care au adus în august alte 3,7 miliarde de lei la buget. Suma atrasă de la începutul anului a urcat la 34,5 miliarde de lei, peste nivelul de 32,7 miliarde consemnat în tot anul 2024. Astfel, 2025 se conturează ca un nou an record pentru finanțarea prin economiile populației, scrie news.ro.

Guvernul are în vedere o nevoie foarte mare de finanțare, cu perspective de creștere a țintei de împrumuturi odată cu rectificarea bugetară. La început de an, Ministerul Finanțelor estima că va atrage 45 miliarde de lei de la populație, echivalentul a 19,4% din necesarul total de finanțare pe 2025. Prin comparație, în 2024, ponderea a fost de 13%.

Programul Tezaur a atras până acum 20,6 miliarde de lei, depășind deja suma de 16,2 miliarde din 2024. Acesta permite cetățenilor să cumpere titluri de stat prin Trezorerie, Poșta Română sau platforma Ghișeul.ro. În paralel, Fidelis a adus statului 13,89 miliarde de lei, aproape de nivelul de anul trecut (16,5 miliarde), oferind posibilitatea subscrierii prin Bursa de Valori București. În prezent, Tezaur pare să fie principalul motor al finanțării guvernamentale prin contribuția directă a populației.

Finanțele subliniază constant că implicarea populației în finanțarea datoriei publice este o formă de diversificare a surselor, reducând parțial dependența de bănci și marii investitori instituționali. Totodată, cetățenii sunt considerați investitori mai stabili, în perioade cu volatilitate ridicată pe piețele externe.

În paralel, Guvernul se împrumută și din alte surse: de pe piața internă prin bănci, de la instituții financiare internaționale precum Banca Mondială sau BERD, prin fonduri PNRR, dar și prin emisiuni de eurobonduri pe piețele externe. În primele șapte luni din 2025, statul a atras 176 miliarde de lei, semnificativ peste cele 153,5 miliarde strânse în aceeași perioadă a anului trecut.

Doar după instalarea Cabinetului Bolojan, la sfârșitul lunii iunie, volumul împrumuturilor a ajuns la circa 41 de miliarde de lei. Estimările pentru 2025 indică un necesar total de finanțare de 232 miliarde de lei, ușor sub cele 252 miliarde atrase anul trecut, dar cifra va fi probabil ajustată, după rectificarea bugetară.

