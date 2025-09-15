Apple lansează iOS 26

Apple lansează astăzi oficial iOS 26, după o perioadă lungă de testare beta. Noua versiune aduce cea mai discutată schimbare de design a sistemului de operare: interfața „Liquid Glass”, care amintește de controversele generate de aspectul minimalist al iOS 7 în 2013.

Deși Apple a modificat numeroase elemente ca urmare a feedback-ului testerilor beta – care semnalau probleme de lizibilitate și elemente vizuale confuze – unii dezvoltatori rămân sceptici în privința faptului că Liquid Glass este pregătită pentru utilizarea publică.

Craig Grannell de la Wired susține că, în loc să sporească claritatea, noul design o diminuează, din cauza efectelor vizuale care distrag și a problemelor de lizibilitate. Pe Mac, controalele sunt prea evidente, în timp ce pe iPhone dispar adesea în meniuri ascunse, împiedicând utilizatorii să își formeze obișnuința de utilizare.

Jonas Downey, designerul aplicației Hello Weather, adaugă că „noile interfețe se simt complicate” și adesea „împiedică experiența utilizatorului”. Printre problemele identificate se numără componentele translucide care distrag atenția, contrastul redus care face mai dificilă diferențierea elementelor și umbrele excesive care fac ca butoanele să iasă mai mult în evidență decât conținutul.

Ben McCarthy, creatorul aplicației Obscura Camera, remarcă că intențiile Apple sunt lăudabile, dar rezultatul este contraproductiv: Scopul Apple este să îmbine interfața cu conținutul pentru a reduce distragerea atenției, dar Liquid Glass face exact contrariul. Creează distorsiuni care atrag privirea și ridică probleme fundamentale de lizibilitate.

