După o așteptare de patru ani, Spotify anunță că va introduce opțiunea audio lossless pentru utilizatorii săi. Potrivit companiei suedeze, noua funcție va fi disponibilă în următoarele două luni pentru abonații din peste 50 de țări.

Nu este clar, deocamdată, dacă România se află pe lista update-ului Spotify.

Audio lossless oferă o calitate apropiată de cea a CD-urilor, printr-o compresie fără pierderi de informații – spre deosebire de MP3, care reduce calitatea.

Spotify va oferi varianta de bază, de 24-bit / 44.1 kHz, în timp ce concurenți precum Apple Music propun standarde superioare, de până la 24-bit / 192 kHz. Noua funcție nu va necesita un abonament separat, fiind inclusă direct în planul Premium.

Impact asupra abonamentelor

Deși lossless nu vine ca serviciu adițional, introducerea acestuia ar putea deschide calea pentru scumpirea abonamentelor.

Spotify se confruntă cu dificultăți în atingerea profitabilității, iar creșterea prețului rămâne una dintre soluțiile la îndemână.

Primele țări cu acces

Abonații Premium din Australia, Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Japonia, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia, Suedia, SUA și Marea Britanie au început deja să beneficieze de această opțiune.

După lansarea Spotify, YouTube Music va rămâne singura platformă importantă fără suport pentru sunet lossless.

