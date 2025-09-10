Spotify lansează, în sfârșit, o funcție promisă încă din 2021

După ani de așteptare și amânări repetate, Spotify introduce în sfârșit suport pentru streaming audio lossless, disponibil pentru utilizatorii cu abonament premium. Funcția, promisă încă din 2021, aduce calitate de tip CD și chiar peste, în format FLAC de până la 24-bit/44,1 kHz, care păstrează fidelitatea originală a înregistrărilor fără compresie.

Lansare treptată în peste 50 de țări

Compania a anunțat că opțiunea de streaming lossless va fi implementată în luna octombrie în mai mult de 50 de țări. Utilizatorii din SUA, Marea Britanie, Germania, Suedia, Japonia, Australia și alte piețe importante au început deja să primească notificări în aplicație pentru activarea noii funcții.

Cum poate fi activată funcția

Cei care primesc acces la noul nivel de calitate îl pot activa din secțiunea Setări și Confidențialitate > Calitatea Media, alegând opțiunea Lossless pentru streaming prin Wi-Fi, date mobile și pentru descărcări. Este important de menționat că setarea trebuie activată manual pe fiecare dispozitiv folosit, nefiind aplicată automat pe toate device-urile asociate contului.

Limitări și alternative

Fișierele audio lossless au dimensiuni mai mari, ceea ce implică un consum de date crescut, dar oferă o experiență de ascultare semnificativ mai fidelă. Totuși, streaming-ul lossless nu este posibil prin conexiuni Bluetooth, din cauza limitărilor de lățime de bandă. Pentru o experiență completă, Spotify recomandă utilizarea Spotify Connect pe boxe și sisteme audio compatibile, produse de branduri precum Bose, Yamaha sau Bluesound.

Spotify, ultimul mare jucător care adoptă lossless

Deși Spotify abia acum introduce această funcție, rivalii săi au făcut pasul mai devreme: Apple Music a lansat lossless în 2021, iar Amazon Music a oferit streaming HD gratuit încă din 2019, după o perioadă în care fusese disponibil doar contra cost.

Spotify afirmă că noua opțiune acoperă „aproape fiecare piesă” din biblioteca sa de 100 de milioane de melodii, însă este posibil ca unele titluri să nu fie încă disponibile în acest format.

Această lansare marchează o etapă mult așteptată de utilizatorii platformei și un pas important prin care Spotify încearcă să recupereze decalajul față de principalii săi competitori în industria streamingului muzical.

