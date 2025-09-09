Spotify lansează „smart filters” – utilizatorii își pot organiza biblioteca după activitate, gen sau stare de spirit

Spotify adaugă o nouă funcție de personalizare pentru abonații săi Premium: „smart filters”, un instrument care permite filtrarea bibliotecii muzicale în funcție de activități, genuri muzicale sau stări de spirit. Noua opțiune, lansată vineri, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a găsi mai ușor playlisturi, podcasturi sau chiar audiobook-uri, dar și de a începe sesiuni noi cu ajutorul DJ-ului bazat pe inteligență artificială.

Nou la Spotify

Funcția este disponibilă în faza inițială pe dispozitive mobile și tablete în piețe selectate, printre care SUA, Marea Britanie, Australia, Canada, Irlanda, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Compania estimează că procesul de extindere va fi finalizat în următoarele săptămâni.

Lansarea „smart filters” face parte din strategia Spotify de a adăuga instrumente care oferă experiențe mai personalizate și care diferențiază platforma de rivalii săi. În ultimele luni, compania a introdus opțiuni de creare a playlisturilor cu ajutorul AI, instrumente de administrare îmbunătățite pentru playlisturi, funcții pentru design personalizat al coperților și o versiune actualizată a popularei liste Discover Weekly.

Totuși, nu toți utilizatorii sunt încântați. Mulți s-au plâns că interfața aplicației devine din ce în ce mai aglomerată, mai ales după ce Spotify a început să introducă funcții inspirate de platforme sociale precum TikTok și YouTube, inclusiv videoclipuri muzicale, podcasturi video, sondaje și secțiuni de comentarii.

În ciuda acestor nemulțumiri, compania continuă să crească: în ultimul trimestru, baza de utilizatori a ajuns la 696 de milioane, în creștere cu 11% față de anul precedent, dintre care 276 de milioane sunt abonați Premium (+12%).

