Google extinde AI Mode pentru prima dată dincolo de limba engleză

Google anunță o extindere importantă a AI Mode, disponibil acum pentru mai multe limbi. Începând de astăzi, chatbot-ul integrat în Google Search poate fi folosit în hindi, indoneziană, japoneză, coreeană și portugheză braziliană, marcând prima extindere a suportului lingvistic dincolo de engleză.

Compania a accelerat rapid accesul la experiența de căutare AI. În mai 2025, Google a oferit AI Mode tuturor utilizatorilor din SUA, iar ulterior și celor din Marea Britanie și India, după ce testele publice au început cu doar două luni înainte.

În iulie, Google a adăugat noi funcționalități, inclusiv suport pentru modelul Gemini 2.5 Pro și Deep Search. Până luna trecută, AI Mode era disponibil în peste 180 de țări, însă doar în limba engleză. Vicepreședintele Google pentru managementul produselor de căutare, Hema Budaraju, subliniază că „construirea unui Search cu adevărat global depășește traducerea — necesită o înțelegere nuanțată a informațiilor locale. Cu capabilitățile avansate multimodale și de raționament ale versiunii noastre personalizate Gemini 2.5, am făcut progrese semnificative în înțelegerea limbilor, astfel încât cele mai avansate funcții AI de căutare să fie relevante și utile în fiecare limbă nouă suportată.”

În ciuda declarațiilor Google că traficul web rămâne „relativ stabil” de la lansarea AI Overviews, compania a admis recent într-un document juridic că „web-ul deschis este deja într-un declin rapid”. Extinderea AI Mode vine, astfel, ca un ajutor binevenit pentru editorii și creatorii de conținut care resimt presiunea scăderii traficului online.

Această mișcare marchează un pas important pentru Google în direcția unei experiențe globale de căutare, adaptată nu doar la limba engleză, ci și la contextul local al utilizatorilor din întreaga lume.

