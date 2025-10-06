Spectacol total la Beijing! Amanda Anisimova câștigă al doilea titlu WTA 1000 al sezonului

Americanca de 24 de ani s-a impus în finala cu Linda Noskova, 6-0, 2-6, 6-2, și a devenit prima jucătoare din SUA care triumfă în afara Americii la două turnee WTA 1000.

Amanda Anisimova (24 de ani) a cucerit titlul WTA 1000 de la Beijing, după o finală spectaculoasă în care a trecut de cehoaica Linda Noskova, scor 6-0, 2-6, 6-2. Meciul a durat o oră și 48 de minute și i-a adus americancei al patrulea trofeu al carierei, dar și al doilea de 1000 de puncte în sezonul 2025, după succesul obținut la Doha.

Finalista de la Wimbledon și US Open a încheiat o săptămână aproape perfectă în capitala Chinei, reușind să își confirme forma excelentă arătată încă din semifinale, când a învins-o categoric pe Coco Gauff, 6-1, 6-2.

Un start devastator, o revenire și o demonstrație de forță

Anisimova a dominat primul set de la un capăt la altul. Cu lovituri precise și un ritm amețitor, americanca a câștigat runda inaugurală în doar 22 de minute, scor 6-0, lăsând-o fără replică pe tânăra sa adversară.

Noskova a reușit însă să echilibreze partida în actul secund, jucând mai agresiv și profitând de scăderea temporară de intensitate a rivalei. Cehoaica a câștigat setul al doilea cu 6-2, forțând un decisiv în care spera la o revenire completă.

Setul trei a readus-o însă pe Anisimova la nivelul arătat în debutul meciului. Americanca a condus schimburile de la linia de fund, a lovit decisiv în momentele importante și s-a impus cu 6-2, închizând finala într-o manieră autoritară.

„Entuziasmul fanilor chinezi mă inspiră”

După victorie, Amanda Anisimova a mărturisit că energia publicului a jucat un rol important în evoluțiile sale din această săptămână: „Secretul pentru prestațiile fantastice de aici este entuziasmul pe care îl primesc din tribune, de la fanii chinezi. E o senzație specială să simt atâta sprijin la mii de kilometri de casă.”

Pentru adversara ei, Linda Noskova, drumul până în finală a fost la fel de impresionant. Cehoaica a salvat trei mingi de meci în duelul cu Jessica Pegula din semifinale, reușind una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului.

Performanță istorică pentru tenisul american

Triumful de la Beijing o plasează pe Anisimova într-o categorie restrânsă a marilor jucătoare din noua generație. Ea a devenit doar a patra sportivă născută după anul 2000 care câștigă mai mult de un titlu WTA 1000 într-un singur sezon, alături de Bianca Andreescu (2019), Iga Świątek (2022 și 2024) și Mirra Andreeva (2025).

Totodată, Anisimova este prima jucătoare americană din istorie care își adjudecă primele două trofee WTA 1000 în afara continentului american, începând competițiile încă din turul inaugural.

Cu 45 de victorii în 2025 și un joc tot mai solid, Amanda Anisimova pare pregătită să își consolideze statutul de nouă forță a circuitului feminin mondial.

