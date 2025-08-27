Sorana Cîrstea, victorie clară la US Open! Românca și-a asigurat cecul și o așteaptă revanșa cu Muchova

Cîrstea a trecut în două seturi de Solana Sierra și se pregătește de duelul cu favorita numărul 13.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a debutat cu dreptul la US Open, reușind o victorie lejeră în fața argentiniencei Solana Sierra (21 de ani, 74 WTA). Românca s-a impus cu 7-5, 6-0, după o oră și 12 minute de joc, pe arena Billie Jean King NTC.

A fost primul meci oficial dintre cele două sportive și al optulea succes consecutiv pentru Cîrstea, care săptămâna trecută câștigase titlul la Cleveland.

Revanșa cu Muchova, miza turului doi

În turul secund, Sorana va avea parte de un test dificil. O va înfrunta pe Karolina Muchova (13 WTA), cea care a trecut în runda inaugurală de Venus Williams, scor 6-3, 2-6, 6-1.

Partida are o încărcătură specială pentru româncă, întrucât cehoaica i-a blocat drumul spre prima semifinală de Grand Slam chiar la US Open, în urmă cu doi ani.

Cele două s-au întâlnit până acum de șase ori, iar Muchova are avantaj clar, cu cinci victorii.

După succesul cu Sierra, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 154.000 de dolari, dar miza sportivă este mult mai mare: șansa de a obține prima victorie în fața Karolinei Muchova într-un moment decisiv.

România va fi reprezentată în turul secund și de Jaqueline Cristian, care a produs o surpriză eliminând-o categoric pe Danielle Collins, scor 6-0, 6-2. Ea o va întâlni pe Ashlyn Kruger în runda următoare.

