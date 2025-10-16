În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente și bunuri relevante pentru caz

Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore de polițiștii Capitalei, fiind acuzată că, alături de o altă femeie, ar fi pus la punct un mecanism de înșelăciune, prin care ar fi păgubit mai multe persoane cu aproximativ 1,3 milioane de euro. Cele două urmează să fie prezentate magistraților, cu propunerea legală corespunzătoare, scrie Agerpres.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat joi 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar care vizează fapte de înșelăciune prin atribuirea unor calități false.

Anchetatorii susțin că, începând din 2022, cele două suspecte – în vârstă de 51, respectiv 46 de ani – ar fi pretins că dețin funcții de conducere în companii din domeniul rafinării și al transportului de produse petroliere. Sub acest pretext, ar fi convins mai multe persoane să plătească sume consistente pentru achiziția de locuințe și autoturisme, bunuri care, în realitate, nu existau sau nu aparțineau societăților invocate.

Pentru a conferi credibilitate demersului, una dintre femei s-ar fi folosit de numele unor persoane publice, printre care și cel al fostului finanțator al clubului Dinamo, Cristi Borcea, dar și al fostului ministru, Carmen Dan.

Plângerile depuse la poliție în august 2024 au dezvăluit un prejudiciu cumulat de peste 1,3 milioane de euro. În urma perchezițiilor de joi, anchetatorii au ridicat documente și bunuri relevante pentru caz, urmând ca acestea să fie analizate în cadrul anchetei.

Poliția precizează că cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru documentarea completă a faptelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de înșelăciune.

