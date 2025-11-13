Situația explodează la CFR Cluj! Clubul riscă depunctarea chiar în acest sezon Presiunea financiară apasă tot mai tare în Gruia

CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare grave care pot duce la pierderea a două puncte în clasament.

CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade ale ultimului deceniu, iar presiunea crește de la o zi la alta. Rezultatele modeste au îndepărtat echipa de zona play-off-ului, însă situația financiară este cea care provoacă îngrijorarea reală în Gruia. Restanțele salariale acumulate față de jucători și staff au atras atenția Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, iar vicecampioana în exercițiu riscă să fie depunctată cu două puncte în Superliga, potrivit prosport.ro.

Patronul Neluțu Varga este conștient de pericolul iminent, însă încearcă să transmită un mesaj de calm. În prezent, CFR Cluj se află pe locul 12, primul deasupra liniei de baraj, iar o eventuală depunctare ar complica și mai mult un sezon deja problematic. Clubul se confruntă cu dificultăți financiare profunde, iar drumul spre stabilizare pare dificil de găsit, în condițiile în care restanțele s-au acumulat în ultimele luni.

Varga dă asigurări că situația se va rezolva

Chiar dacă riscul depunctării este real, Neluțu Varga încearcă să mențină un ton optimist. Patronul CFR-ului spune că problemele financiare vor fi rezolvate în curând și că a informat deja Federația Română de Fotbal despre demersurile făcute în această direcție.

„Sincer, nu cred că se va întâmpla asta, pentru că se rezolvă problemele financiare. Deci aveți răbdare. Se rezolvă! Am anunțat FRF-ul. Deci se vor rezolva problemele! Nu cred că se va întâmpla asta.

Și, dacă se va întâmpla asta, nu moare nimeni! Asta este! Trecem printr-un moment mai greu, dar o să ne revenim”, a declarat Neluțu Varga pentru sursa citată.

În ciuda acestor declarații, efectele problemelor financiare sunt vizibile. Restanțele salariale au afectat moralul echipei, iar instabilitatea din club a contribuit la rezultatele slabe din campionat. Lipsa de predictibilitate pune presiune atât pe jucători, cât și pe staff-ul tehnic, într-un moment în care CFR are nevoie de unitate și stabilitate.

Situația se complică suplimentar din cauza problemelor juridice care îl vizează pe patron. Ioan Varga este executat silit în baza unui credit contractat în 2019, garantat cu un complex imobiliar care include o vilă și hotelul Granata, un hotel de patru stele din Cluj-Napoca. Executorul judecătoresc a anunțat vânzarea imobilului, iar licitația este programată pentru 26 noiembrie 2025, la ora 12:00. Această procedură juridică pune și mai multă presiune asupra situației financiare a clubului și ridică semne de întrebare privind soluțiile pe termen scurt.

În acest context tensionat, CFR Cluj are nevoie urgentă de stabilitate financiară pentru a evita sancțiunile sportive și pentru a-și recăpăta echilibrul într-un sezon care riscă să devină dezastruos.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!