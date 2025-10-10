Președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a atras atenția, vineri, asupra nevoii de echilibru între libertate și securitate, subliniind că „securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”.

Declarația a fost făcută de președinta CCR în cadrul mesei rotunde anuale organizate de Asociația Română de Drept Constituțional (ARDC), având tema „Securitatea și Constituția – Dimensiuni juridice naționale, europene și internaționale”.

„Conceptul de securitate nu mai este de mult doar o problemă a ‘sabiei şi scutului’, cum spun istoricii. El traversează economia şi finanţele, reţelele cibernetice şi spaţiul informaţional, sănătatea publică, energia, mediul şi, fireşte, apărarea şi ordinea publică”, a explicat Tănăsescu, potrivit unui comunicat al Curții Constituționale.

Președintele CCR a remarcat, de asemenea, importanța abordării interdisciplinare a conceptului de securitate, pe fondul multiplelor provocări actuale la nivel național și internațional.

Constituția și securitatea națională

Simina Tănăsescu a subliniat că securitatea națională este integrată în Constituție atât ca valoare, cât și ca principiu și arhitectură instituțională.

„Deşi Constituţia nu defineşte exhaustiv noţiunea de ‘securitate naţională’, ea o proiectează în mai multe planuri: ca valoare ce susţine ordinea constituţională, ca raţiune expresă de restrângere a exerciţiului unor drepturi şi ca infrastructură instituţională”, a declarat aceasta.

Tănăsescu a adăugat că, tocmai din aceste motive, se vorbește tot mai des despre „constituționalizarea noțiunii de securitate națională”.

Securitatea democratică, garant al statului de drept

În viziunea președintelui CCR, securitatea națională trebuie „disciplinată” de statul de drept, pentru a asigura echilibrul dintre protecția statului și respectarea drepturilor fundamentale.

„În paradigma contemporană a securităţii democratice, protecţia statului şi protecţia drepturilor nu sunt antagonice, ci complementare: statul apără drepturile apărând ordinea constituţională; iar ordinea constituţională apără securitatea, impunând legalitate, proporţionalitate şi garanţii procedurale efective”, a subliniat Tănăsescu.

„Am putea conveni cu toţii de la început că un pact pentru ‘securitatea constituţională’ poate fi util. Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos. Constituţia este instrumentul care ne permite să evităm ambele extreme; trebuie doar să avem curajul să o aplicăm cu rigoare şi cu convingere”, a mai punctat președinta CCR.

Aceasta a concluzionat că o societate democratică și rezilientă reușește să prevină stările excepționale, tocmai pentru că „arhitectura obișnuită a dreptului funcționează”.

