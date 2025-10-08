În ședința din 24 septembrie, CCR amânase deciziile pentru legea pensiilor magistraților și pentru legile privind sănătatea, eficientizarea resurselor publice și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Curtea Constituțională a României reia, miercuri, examinarea proiectelor de lege pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, în cadrul pachetului doi de măsuri, destinate reducerii deficitului bugetar. În ședința precedentă, din 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru patru dintre aceste legi, contestate de partidele de opoziție, precum și pentru legea privind reforma pensiilor magistraților, atacată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Pe agenda ședinței de miercuri se află Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative referitoare la pensiile de serviciu, care introduce schimbări semnificative, în condițiile de pensionare ale magistraților. Această obiecție a fost depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție, care contestă modificările propuse.

Tot miercuri, judecătorii CCR vor analiza și obiecțiile de neconstituționalitate, privind Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011, care reglementează guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Obiecțiile au fost depuse de 28 de senatori ai Alianței pentru Unirea Românilor și 51 de deputați din grupurile parlamentare ale AUR, Partidului Oamenilor Tineri și S.O.S. România, vizând articole specifice din lege.

De asemenea, Curtea va analiza și Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, formulată de 28 de senatori AUR și 73 de deputați din grupurile AUR, S.O.S. România și Oamenilor Tineri.

În ședința din 24 septembrie, CCR amânase deciziile pentru legea pensiilor magistraților și pentru legile privind sănătatea, eficientizarea resurselor publice și guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Singura lege din pachetul analizat care a fost validată, a fost cea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, pentru care Curtea a respins obiecțiile Opoziției.

Reluarea examinării marchează o etapă esențială în adoptarea măsurilor guvernamentale pentru reducerea deficitului, după ce Parlamentul și Executivul au convenit asupra angajării răspunderii pentru aceste proiecte, în încercarea de a accelera implementarea reformelor și a ajustărilor bugetare.

Deciziile CCR urmează să clarifice, dacă legile contestate respectă Constituția și principiile fundamentale ale sistemului juridic românesc, inclusiv în privința pensiilor magistraților și a gestionării întreprinderilor publice, fiind așteptate cu interes de mediul politic și economic.

