Anul 2025 se dovedește unul dintre cei mai dificili pentru apicultorii români. Din cauza înghețului din primăvară și a valurilor de caniculă din vară, producția de miere s-a prăbușit cu aproximativ 70%, în special la sortimentele de salcâm și tei.

Unii apicultori au încercat să-și salveze producția de miere, deplasând familiile de albine prin țară. Eforturile au avut însă rezultate modeste.

Un apicultor din Blaj a explicat pentru Știrile ProTV:

„5 tone anual, dar în situația de față a fost undeva până în 10 kg pe familie, poate și mai puțin, deci nicio tonă.”

La rândul său, Alexandru Popa, apicultor, a declarant conform aceleiași surse: „În aprilie, a înghețat absolut tot în momentul în care trebuiau să înflorească pomii, a picat.”

Situația a fost confirmată și de Răzvan Coman, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România:

„Trebuie să ne așteptăm la creșteri de prețuri la miere pentru că anul ăsta a fost practic inexistent.”

Mierea, mai scumpă ca niciodată

Creșterea prețurilor se resimte deja pe piață. Alina Oachiș Mateș, director de marketing, a precizat:

„Pentru cine vrea să își cumpere mierea de salcâm de la piață, va găsi mierea între 50 și 70 de lei/kg, față de anii trecuți când găseau între 30 și 45 de lei/kg. Importurile anul acesta vor crește probabil cu 50-60%. Din ceea ce știm noi, toată Uniunea Europeană este afectată.”

România, dependentă de importuri

Pe fondul crizei, România cumpără tot mai multă miere din China, Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. În anii anteriori, însă, peste jumătate din producția autohtonă era exportată, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Între timp, consumul intern continuă să crească: de la 850 de grame pe cap de locuitor acum 10 ani, la 1,2 kg în prezent.

