Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Sebastian Popescu, acuză că dosarul în care este cercetat pentru corupere de minori ar fi rezultatul unei înscenări.

„Am fost chemat acolo de un fals jurnalist de la Baia Mare. Atât pot să vă spun!”, a declarat Sebastian Popescu jurnaliștilor, la ieșirea de la Poliție.

Plângerea împotriva lui Popescu a fost formulată de „Justițiarul de Berceni”, care a publicat pe TikTok un videoclip în care fostul prezidențiabil apare discutând cu polițiștii chemați într-o zonă din sectorul 3 al Capitalei.

„Imaginea mea e făcută țăndări”

Popescu afirmă că dorește clarificarea situației „din punct de vedere legal, nu mediatic” și că se așteaptă ca organele de anchetă să stabilească adevărul cât mai rapid. Întrebat despre măsura controlului judiciar dispusă în cazul său, acesta a precizat că decizia aparține avocatei sale.

„Imaginea mea e făcută ţăndări. Toată viaţa mea am fost o persoană transparentă, publică şi nu am absolut nimic de ascuns”, a subliniat Popescu.

El a mai susținut că nu îl cunoaște pe „Justițiarul din Berceni” și că a aflat ulterior cine este acesta.

Despre motivul pentru care se afla în zonă, fostul candidat a explicat: „Era sediul partidului și am fost chemat pentru un interviu fals”.

Fostul prezidențiabil afirmă că dosarul său este „un scenariu regizat, de natură politică”. „Dacă nu eram fost candidat la funcţia la preşedinte al României dumneavoastră mai eraţi aici, interesaţi de mine? Nu.”, a spus Popescu.

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, Sebastian-Constantin Popescu a obținut 25.994 de voturi, adică 0,28% din totalul sufragiilor valabil exprimate.

Cercetat pentru corupere de minori

Popescu se află sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat că i-ar fi propus unui adolescent de 15 ani, prin intermediul unei rețele de socializare, să întrețină relații intime.

Dosarul este instrumentat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Pe pagina sa de Facebook, fostul candidat a transmis un mesaj de negare a acuzațiilor:

„Nu am avut şi nu am astfel de atracţii sau preocupări. Întreaga această situaţie este contrară valorilor şi caracterului meu”.

