Meteorologii anunță o perioadă de patru săptămâni cu temperaturi sub media normală pentru această perioadă.

Până în 20 octombrie, România va fi traversată de un val de aer rece, urmat apoi de o ușoară revenire la valorile normale de toamnă.

În prima săptămână a intervalului, 6 – 13 octombrie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele obișnuite, în toată țara.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, dar excedentar în regiunile estice, sudice și sud-estice, unde ploile vor fi frecvente.

Săptămâna 13 – 20 octombrie: temperaturi scăzute persistente

În cea de-a doua săptămână, media temperaturilor se va menține sub normalul perioadei în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în vest, iar în restul țării se vor situa în limitele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie.

Săptămâna 20 – 27 octombrie: vreme apropiată de normal

După două săptămâni reci, temperaturile vor reveni treptat la valori specifice sfârșitului de octombrie.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie: toamnă tipică, dar cu ploi în nord-vest

Ultima săptămână din prognoză aduce o vreme apropiată de normalul climatologic al perioadei.

Precipitațiile vor fi ușor peste medie în nord-vest, iar în restul țării vor rămâne la niveluri normale pentru începutul lunii noiembrie.

