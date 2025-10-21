Schimbare majoră la CFR Cluj! Mandorlini e pe picior de plecare, iar Dorinel Munteanu este dorit în Gruia

Iuliu Mureșan, revenit la conducerea clubului, pregătește demiterea italianului și negociază cu fostul internațional român.

Înfrângerea de aseară a CFR-ului la Ploiești, scor 0-1 cu Petrolul, pare să fi fost picătura care a umplut paharul în Gruia. Potrivit gsp.ro, președintele Iuliu Mureșan, revenit recent la conducerea clubului ardelean, a decis să-l demită pe Andrea Mandorlini, iar în locul acestuia îl dorește pe Dorinel Munteanu, liber de contract după despărțirea de Sepsi Sfântu Gheorghe.

CFR Cluj trece printr-un nou moment de criză după un start de sezon mult sub așteptări. Echipa a fost eliminată din cupele europene în urma dezastrului cu Hacken (2-7 la general) și se află abia pe locul 11 în Superligă, la 6 puncte de zona play-off-ului.

Mandorlini, aflat la al treilea mandat pe banca „feroviarilor”, nu a reușit să resusciteze echipa, având un bilanț de două victorii, cinci remize și două înfrângeri în cele 9 meciuri disputate.

Mandorlini, aproape de finalul celui de-al treilea mandat. Dorinel Munteanu, favorit la preluarea echipei

Înfrângerea de pe „Ilie Oană” l-a convins pe Iuliu Mureșan că echipa are nevoie urgentă de un nou suflu. Noul președinte, instalat în funcție cu doar o zi înaintea meciului de la Ploiești, este decis să schimbe antrenorul și a început deja demersurile pentru aducerea lui Dorinel Munteanu.

Cei doi se cunosc foarte bine, după ce au colaborat la CFR Cluj în urmă cu aproape două decenii. Mureșan a fost președinte și în perioada în care Dorinel a debutat ca antrenor-jucător, între iulie 2005 și octombrie 2006, perioadă în care echipa a avut un parcurs memorabil în Cupa UEFA Intertoto, eliminând echipe de tradiție precum Athletic Bilbao, Saint-Étienne și Žalgiris Vilnius, înainte de a pierde finala cu Lens.

În singurul său sezon complet pe banca CFR-ului, Dorinel Munteanu a terminat campionatul pe locul 5, performanță notabilă pentru acea perioadă. Dacă va accepta oferta, obiectivul său principal va fi calificarea echipei în play-off, urmată de obținerea unui loc european.

De altfel, Mandorlini a recunoscut la finalul partidei de la Ploiești că urmează o discuție cu conducerea:

„Vom sta de vorbă și vom decide ce e mai bine pentru club. Situația nu e simplă, dar încă se poate salva acest sezon.”

De cealaltă parte, Mureșan s-a declarat nemulțumit de atitudinea jucătorilor și a dat de înțeles că schimbarea este iminentă. Dorinel Munteanu ar putea fi instalat oficial în următoarele zile, iar primul său meci ar urma să fie chiar confruntarea cu Farul Constanța, programată sâmbătă, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

După 13 etape, CFR Cluj are 16 puncte și se află la 6 lungimi de Oțelul Galați, ocupanta ultimului loc care duce în play-off. O eventuală numire a lui Munteanu ar reprezenta o revenire simbolică, într-un moment în care ardelenii caută din nou stabilitate și identitate.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!