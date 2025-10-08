Directiva UE privind publicarea salariilor în anunțurile de angajare intră în vigoare anul viitor, iar companiile se confruntă cu provocări de implementare și riscuri interne.

Potrivit unui sondaj eJobs România, șase din zece angajatori (60%) nu s-au pregătit pentru momentul în care vor fi obligați să publice salariile în anunțurile de angajare, măsură care va intra în vigoare în a doua jumătate a anului viitor.

Doar 22% dintre respondenți spun că sunt parțial pregătiți și au început să analizeze impactul directivelor, în timp ce 16% susțin că sunt foarte pregătiți și aplică deja politici de transparentizare a salariilor.

Raluca Dumitra, Head of Marketing eJobs, explică pentru Ziarul Financiar:

„Deşi nu mai este un subiect nou pentru angajatori și toți cunosc directiva și faptul că nu mai durează mult până când va fi și implementată, în continuare vedem un procent care nu reușește să treacă de 40% al joburilor care au salariul afişat în anunțul de angajare. Excepție fac job-urile blue collar, unde argumentul salarial este definitoriu.”

Temeri privind nemulțumirile angajaților

Aproape 42% dintre companii se tem că publicarea salariilor ar putea genera nemulțumiri în rândul angajaților existenți, în special în privința diferențelor între salariile acestora și cele oferite candidaților pentru poziții similare.

Alți angajatori consideră că informațiile trebuie să rămână confidențiale (20%) sau că transparența salarială va complica negocierile cu noii candidați (15%). Printre riscuri se numără și costurile administrative și posibilitatea de a fi dezavantajați în atragerea candidaților dacă salariile nu sunt competitive.

Beneficii și impact asupra aplicărilor

În același timp, unele companii recunosc avantajele transparenței.

„Sunt și angajatori care văd mai degrabă beneficii în implementarea transparentizării pieței salariilor, principalul fiind creșterea capitalului de încredere în relația cu angajații și candidații. Alte beneficii menționate au mai fost reducerea diferențelor salariale și promovarea echității de gen, precum și atragerea de talente într-un timp mai scurt. De altfel, inclusiv datele noastre arată că anunțurile cu salariul afișat primesc până la de patru ori mai multe vizualizări și aplicări decât celelalte”, spune Raluca Dumitra.

Totuși, 30% dintre companii nu văd beneficii, ci doar riscuri. În ciuda acestui fapt, 66% declară că mesajul legat de pachetul salarial are cea mai mare rezonanță în comunicarea cu potențialii angajați.

