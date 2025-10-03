Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi, pe platforma X, promulgarea Legii privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF şi ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curţii Constituţionale şi prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF şi ANCOM, astfel încât piaţa energiei, cea financiară şi a telecomunicaţiilor să funcţioneze fără excese. Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp şi pentru a gestiona cu mult mai multă atenţie resursele publice. Într-o perioadă în care mulţi români fac eforturi şi sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”, a scris șeful statului.

Reduceri de personal și tăierea privilegiilor

Conform președintelui, noile reglementări „reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate şi impun reguli mai clare şi mai transparente privind remuneraţiile”.

Un pas spre echitate și responsabilitate

Nicușor Dan a subliniat că legea reprezintă „un pas înainte spre o administraţie corectă şi responsabilă”, menită să aducă instituțiile de reglementare într-un cadru coerent cu realitățile economice.

„Instituţiile şi autorităţile publice trebuie să funcţioneze în interesul cetăţenilor şi să se supună aceloraşi principii de echitate care guvernează întreaga societate”, a mai transmis președintele.

