Salariul minim crește, dar câștigă tot statul: transportatorii avertizează că majorarea din 2026 e o formă de colectare mascată

De către
Dana Macsim
-
0
20

Reprezentanții industriei susțin că, fără o scădere a taxelor pe muncă, măsura va adânci presiunea fiscală asupra mediului privat

Creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026 nu ar aduce beneficii reale angajaților, ci doar bugetului de stat, avertizează Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Reprezentanții industriei susțin că, fără o scădere a taxelor pe muncă, măsura va adânci presiunea fiscală asupra mediului privat, deja afectat de valul de majorări din acest an, scrie Termene.ro.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, spune că adevărata soluție pentru creșterea veniturilor angajaților ar fi reducerea poverii fiscale, nu o ajustare artificială a salariului minim. „Mărirea anunțată nu este pentru oameni, ci pentru buget. Statul strânge mai mult, noi plătim mai mult, iar angajatul rămâne cu aproape aceeași sumă”, afirmă acesta.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a admis recent că, odată cu majorarea salariului minim brut, vor crește și încasările la bugetul public. Totuși, el susține că impactul asupra cheltuielilor statului va fi „nesemnificativ”, iar veniturile populației vor crește. Oficialul a mai sugerat că o eventuală scădere a impozitării, ar putea fi luată în calcul pentru a echilibra efectele deciziei.

Majorarea salariului minim, care ar urma să intre în vigoare la începutul lui 2026, este parte din angajamentele României față de Comisia Europeană. O amânare a acesteia ar putea atrage declanșarea unei proceduri de infringement. Sindicatele cer o creștere cu 300 de lei, până la 4.350 lei, în timp ce patronatele preferă o ajustare minimă, între 4.319 și 4.778 lei, potrivit calculelor prezentate la Consiliul Național Tripartit.

Între timp, mediul privat resimte deja efectele fiscalității ridicate. COTAR semnalează că anul 2025 a adus o avalanșă de costuri: creșterea TVA, majorarea accizelor la carburanți, scumpirea energiei și dublarea tarifelor pentru rovinietă. În transporturi, unde peste 40.000 de companii asigură circa 5% din PIB și 350.000 de locuri de muncă, profitabilitatea a devenit tot mai fragilă.

„Sectorul nostru a fost lovit din toate direcțiile. Nu am concediat masiv, dar nici nu mai putem vorbi despre extindere. Multe firme supraviețuiesc de la o lună la alta”, spune Ștefănescu.

Creșterea prețurilor la carburanți apasă cel mai mult asupra operatorilor. O companie cu zece camioane suportă costuri suplimentare de peste 100.000 de lei anual, iar una cu 50 de vehicule ajunge la jumătate de milion de lei în plus, doar din scumpiri la motorină. În paralel, tarifele la rovinietă și taxele de drum au crescut și ele semnificativ.

Transportatorii avertizează că, dacă noile costuri nu pot fi transferate în prețurile de transport, o parte dintre firme vor reduce activitatea. „Toate aceste măsuri pun presiune pe cash-flow-ul companiilor și afectează lanțul economic. Nu putem susține la nesfârșit taxe mai mari și venituri constante”, subliniază reprezentanții COTAR.

În ciuda tensiunilor, Guvernul pare hotărât să mențină planul de creștere a salariului minim. Ministrul Muncii afirmă că măsura va „consolida veniturile populației”, însă patronatele și transportatorii o privesc ca pe o nouă manevră fiscală, prin care statul își acoperă lipsa de fonduri.

„Nu e o politică socială, e o soluție de avarie pentru buget”, concluzionează Vasile Ștefănescu. „Când statul nu are bani, majorează salariul minim. Doar că, de fiecare dată, tot el e singurul care câștigă.”

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentRomânia rămâne lider la deficit în UE, datoria publică urcă
Articolul următorRevenire de senzație la CFR Cluj! Dan Petrescu pregătește al 5-lea mandat în Gruia
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.