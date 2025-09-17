Sabrina Carpenter, Justin Bieber și Karol G, printre headlinerii Coachella 2026

De către

Festivalul de muzică și arte Coachella se pregătește să revină în 2026, promițând o experiență diversă pentru iubitorii de muzică din întreaga lume. Evenimentul va avea loc în două weekenduri consecutive, între 10-12 aprilie și 17-19 aprilie, în inima deșertului californian.

Organizatorii au dezvăluit lineup-ul principal: Sabrina Carpenter va urca pe scenă vinerea, Justin Bieber sâmbătă, iar Karol G va încheia festivalul duminică.

Pe lângă headlineri, lista artiștilor care vor performa include nume precum Central Cee, David Byrne, The Stokes, Katseye, Teddy Swims, Addison Rae, Sexyy Red, The XX, Iggy Pop și Young Thug, asigurând o combinație eclectic de genuri muzicale și stiluri artistice.

Coachella rămâne un punct de reper în calendarul festivalurilor internaționale, atrăgând nu doar fani ai muzicii, ci și pasionați de modă și artă, gata să transforme deșertul într-un spațiu vibrant de creație și spectacole live.

Organizatorii promit că experiența din 2026 va fi la fel de spectaculoasă ca edițiile anterioare, combinând muzica live cu instalații artistice impresionante și o atmosferă unică, specifică Coachella.

