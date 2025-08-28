Scorpions lansează videoclipul „Blackout (Coming Home Live)” și pregătesc un concert aniversar grandios în România

Legenda rock Scorpions marchează 60 de ani de carieră printr-o serie de lansări și evenimente spectaculoase, culminând cu revenirea mult-așteptată în România pe 11 septembrie 2025, la Romexpo București, parte a turneului internațional Coming Home.

Formația germană a dezvăluit recent videoclipul piesei „Blackout (Coming Home Live)”, extrasă de pe viitorul album live Coming Home Live. Clipul surprinde energia electrizantă a concertului sold-out din acestă vară de la HDI Arena din Hanovra, Germania, unde 45.000 de fani au vibrat alături de invitați legendari precum Alice Cooper și Judas Priest.

Fanii români vor avea ocazia unică de a sărbători alături de Scorpions șase decenii de muzică, pasiune și istorie rock, într-un show care promite să fie memorabil și plin de momente iconice.

Bilete și acces

Concertul din București este organizat de Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment. Biletele sunt deja disponibile pe IaBilet, Entertix și Eventim, în număr limitat, la următoarele categorii:

General Access – 366 lei

Golden Circle – 488 lei

Front of Stage – 611 lei

Această revenire a Scorpions în România promite nu doar muzică de excepție, ci și o experiență live care va rămâne în memoria fanilor ani de zile.

