Potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia continuă să-și dezvolte puternic capacitatea de producție de drone, în mare parte datorită sprijinului provenit din partea Chinei.

Fără aceste componente, majoritatea dronelor de lungă distanță folosite de Rusia nu ar putea fi fabricate, notează Ukrinform.

Experții ISW evidențiază că Rusia produce în principal drone Shahed și modele precum Geran, Harpy și Gerbera în zona economică specială Alabuga, din Tatarstan.

Recent, a fost deschisă o linie de producție la Uzina Electromecanică Izhevsk, unde se realizează drone Harpy, echivalentul Shahed cu componente chinezești.

Investiții majore în infrastructură și forță de muncă

Raportul menționează că Rusia a realizat investiții semnificative în dezvoltarea fabricii din Alabuga, inclusiv în infrastructură și în recrutarea de forță de muncă din rândul femeilor, copiilor și străinilor pentru a susține producția în cadrul acestei fabricații.

„Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe China pentru furnizarea de componente pentru drone și, fără aceste componente, nu va putea menține ritmul și volumul de producție al dronelor de tip Shahed”, afirmă analiștii ISW.

O investigație recentă a organizației ucrainene Frontelligence Insight arată că numai în zona Alabuga, China asigură cel puțin 41 de componente necesare dronei, inclusiv motoare și piese electronice.

Fluxul de logistică și recrutarea de forță externă

Rusia a deschis un centru logistic special în Alabuga pentru a primi trenuri de marfă din China, probabil pentru a optimizea livrarea pieselor.

În plus, conform Ukrinform, Moscova încearcă să recruteze masiv tineri din Africa de Sud pentru fabricile de drone, fapt care a determinat și o reacție oficială a guvernului acestei țări pentru a avertiza cetățenii asupra pericolului.

