Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat marți că Rusia este pregătită să discute preocupările Statelor Unite privind reluarea testelor nucleare, subliniind totodată că Moscova nu a primit clarificări din partea Washingtonului.

„Sincer, nu văd nicio legătură aici”, a declarat Lavrov, referindu-se la posibila conexiune între aceste discuții și summitul prevăzut între SUA și Rusia, notează agenția Baha.

În timpul unei conferințe de presă la Moscova, Lavrov a negat că președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat pregătiri pentru teste nucleare, precizând că Rusia este „alarmată” de afirmațiile făcute de partea americană.

El a reamintit că testele care nu implică o reacție nucleară sunt permise în conformitate cu Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare.

Context: tensiuni între Moscova și Washington

Săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzya, a avertizat că țara sa trebuie să fie pregătită dacă Statele Unite vor relua testele nucleare.

„Președintele Donald Trump, ca răspuns la testarea de către noi a noilor rachete de croazieră și a submarinelor cu propulsie nucleară, a declarat că Statele Unite iau în considerare reluarea testelor nucleare. Aceasta este o declarație destul de serioasă. Rămâne de văzut ce va implica acest lucru”, a spus Nebenzya pentru RIA Novosti.

Anterior, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia va răspunde corespunzător dacă alte state vor începe să testeze armele nucleare.

