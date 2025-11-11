FSB susține că operațiunea ar fi presupus ca aeronava să fie redirecționată spre o bază NATO din România, în apropiere de Constanța, unde aceasta ar fi urmat să fie doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, marți, că a împiedicat o presupusă tentativă comună a serviciilor de informații din Ucraina și Marea Britanie, de a determina piloți ruși să deturneze un avion de vânătoare MiG-31, echipat cu rachetă hipersonică Kinjal. Informația a fost difuzată de presa de stat rusă și preluată de agenția Reuters.

Potrivit RIA Novosti, FSB susține că operațiunea ar fi presupus ca aeronava să fie redirecționată spre o bază NATO din România, în apropiere de Constanța, unde aceasta ar fi urmat să fie doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană.

Autoritățile ruse afirmă că piloților li s-ar fi oferit 3 milioane de dolari și cetățenie europeană, pentru a preda avionul către Occident. În comunicatul FSB, acțiunea este descrisă drept o „provocare la scară largă” planificată de serviciile secrete ucrainene, cu sprijinul Marii Britanii.

„Măsurile adoptate au zădărnicit planurile Kievului și Londrei de a crea o provocare majoră”, a transmis FSB, potrivit TASS, care menționează că ținta finală ar fi fost baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Televiziunea de stat rusă a difuzat imagini care ar prezenta conversații și mesaje atribuite unui bărbat presupus a fi intermediarul serviciilor ucrainene și britanice. Reuters precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea materialelor prezentate.

Racheta Kinjal, instalată pe avioane MiG-31, este descrisă de Moscova ca armă hipersonică, capabilă să atingă viteze de peste Mach 10 și să urmeze traiectorii greu de interceptat de sistemele de apărare aeriană.

Relațiile dintre Rusia și Marea Britanie sunt deosebit de tensionate de la începutul invaziei din Ucraina. Kremlinul acuză Londra că furnizează sprijin logistic și informațional Kievului, în timp ce autoritățile britanice afirmă că Moscova folosește operațiuni de spionaj și dezinformare pentru a destabiliza Europa.

