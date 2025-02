Conferința de Securitate de la München a subliniat întrebări urgente legate de viitorul Ucrainei. O propunere a SUA, care vizează accesul la mineralele rare ale Ucrainei ca formă de rambursare a ajutorului militar, a atras critici din partea președintelui Volodimir Zelenski. Între timp, liderii europeni dezbat noi garanții de securitate și posibilitatea unei armate europene, în timp ce negocierile de pace par să avanseze fără participarea directă a Europei—sau a Ucrainei.

Cu toate acestea, viitorul Ucrainei nu depinde doar de strategiile militare sau de diplomație, ci și de reziliența economică. Așa cum a afirmat Zelenski în Planul de Reziliență Internă al Ucrainei, „O economie puternică este cheia creșterii durabile, apărării naționale și păstrării capitalului uman.” Pentru ca acest lucru să devină realitate, comunitățile rome trebuie recunoscute ca fiind esențiale pentru viitorul Ucrainei.

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă economia Ucrainei este găsirea unei forțe de muncă care să susțină creșterea, inovația și productivitatea. Afacerile—de la construcții și producție la servicii și sănătate—se confruntă cu dificultăți în recrutarea lucrătorilor calificați. În același timp, tinerii romi (peste o treime din romii din Ucraina au sub 15 ani) reprezintă un potențial nevalorificat—persoane dornice să lucreze, să contribuie și să-și construiască un viitor. Cu toate acestea, mulți dintre ei se confruntă cu bariere la intrarea pe piața muncii: lipsa educației, acces limitat la rețele profesionale și percepții învechite despre etica lor de muncă.

Ucraina nu-și poate permite acest decalaj economic. Chiar și înainte de război, comunitățile rome se confruntau cu obstacole sistemice în ceea ce privește educația și ocuparea forței de muncă. Copiii erau adesea excluși din educație din cauza lipsei resurselor de bază, precum transportul, hrana și îmbrăcămintea. Acum, pe măsură ce Ucraina primește un ajutor internațional substanțial, aceste inegalități riscă să se adâncească dacă nu sunt adoptate măsuri specifice.

Prioritatea ar trebui să fie echiparea tinerilor romi cu competențele necesare pentru economia Ucrainei. Asta înseamnă extinderea programelor de ucenicie, investiții în formarea profesională și facilitarea contactului dintre angajatori și tinerii romi calificați.

Partenerii din UE au promis 700 de milioane de euro pentru recalificarea a 180.000 de ucraineni în următorii trei ani, însă aceste programe rareori ajung la romi din cauza cerințelor de eligibilitate și a lipsei unor campanii de informare direcționate. Procesele de recrutare trebuie simplificate, eliminând birocrația și asigurându-se că, atunci când cineva este pregătit să lucreze, nu există bariere artificiale care să împiedice recalificarea și contribuția lor economică.

Stereotipurile rămân, de asemenea, un obstacol major. Unii angajatori ezită să angajeze romi din cauza unor prejudecăți învechite. Acesta a fost și cazul Ilianei*—una dintre romii intervievați în raportul nostru—care a fugit din Torețk și a aplicat pentru un loc de muncă în orașul Pavlohrad.

Am completat chestionarul și am avut un interviu telefonic foarte bun. Dar când ne-am întâlnit, proprietarul m-a văzut și imediat a spus: «Te sun eu mai târziu.» Nu am mai primit niciodată acel apel.