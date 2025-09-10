România, tot mai prezentă pe harta turismului către Cuba: peste 4.700 de vizitatori în 2024

Cuba continuă să fie una dintre destinațiile exotice preferate de turiștii români, iar tendințele recente arată o creștere constantă a interesului pentru această insulă fascinantă. Potrivit Ambasadei Cubei în România, în 2024, România s-a clasat pe locul 20 dintre cele 44 de piețe europene generatoare de turiști pentru Cuba, cu un total de 4.735 de vizitatori. În prima jumătate a anului 2025, peste 2.000 de români au ales deja să călătorească în această destinație.

O treime dintre vizitatori revin în Cuba pentru a doua oară sau chiar mai des, semn al loialității față de destinație. Ne bucurăm să vedem că revin pentru autenticitate, cultură și ospitalitate. Suntem încrezători că această relație turistică va continua să crească, având în vedere cei peste 2.000 de turiști români ce au ajuns în destinație în prima parte a anului 2025, a adăugat Excelența Sa, Ambasadoarea Cubei în România, Déborah Leticia Ojeda Valedón.

Creștere importantă a cererii pentru vacanțele în Cuba

Conform raportului Eturia, cererea pentru vacanțele în Cuba a crescut cu 28% în perioada ianuarie–iunie 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Această tendință indică un interes în continuă creștere, iar lunile preferate de români pentru a vizita insula rămân octombrie – februarie, perioada ideală pentru a combina plajele exotice cu explorarea culturală.

CITEȘTE ȘI – Peste 200.000 de turiști așteptați pe litoralul românesc în minivacanța de Sfânta Maria: grad de ocupare de peste 95% în unitățile de cazare

Pentru a răspunde acestei cereri, Eturia a deschis în iulie 2024 un birou dedicat în Havana, coordonat de Yulicary Sarracent. Acesta nu deservește doar piața din România, ci și alte țări internaționale, inclusiv Ungaria, Bulgaria, Mexic, Columbia și Peru, și oferă o gamă completă de servicii pentru turiști: transferuri, tururi, excursii opționale și experiențe autentice cubaneze, inclusiv primul tur culinar în Havana.

Biroul Eturia din Havana ne permite să fim mai aproape de clienți și să oferim servicii la standarde internaționale. Peste 850 de turiști au apelat deja la serviciile noastre locale, confirmând direcția și succesul acestei linii de business, a explicat Yulicary Sarracent, Director Birou Eturia Cuba.

Top 3 destinații preferate de români în Cuba

Havana – Capitala culturală este alegerea favorită a turiștilor tineri și a cuplurilor. Aceștia sunt atrași de atmosfera vibrantă, muzica live, arhitectura colonială și atracțiile istorice, precum Habana Vieja, Malecon sau Muzeul Revoluției.

Varadero – Renumită pentru plajele sale cu nisip alb și ape turcoaz, această destinație este preferată de familii și cupluri. Resorturile all-inclusive, activitățile de snorkeling și scufundări, croazierele cu catamaranul și excursiile locale, cum ar fi vizitarea peșterii Saturno sau degustările de rom și trabucuri, completează experiența.

Trinidad – Oraș colonial inclus în patrimoniul UNESCO, Trinidad atrage turiști pasionați de istorie, tradiții și fotografie. Străduțele pavate cu piatră cubică, casele pastelate și muzeele coloniale oferă o experiență autentică, completată de drumeții în Valea de los Ingenios sau la cascadele din Parcul Natural Topes de Collantes.

Pachete turistice și experiențe unice

Prețurile pentru o vacanță de 7 nopți în Havana și Varadero pornesc de la 1.730 euro/persoană, incluzând mic dejun, resort all-inclusive, transferuri și zboruri.

Pentru cei care caută experiențe inedite, Eturia propune circuitul „Tropical Party in Cuba”, un program de 9 nopți destinat grupurilor în martie 2026, care include:

Zboruri prin Paris, transferuri și cazare premium;

Tururi cu mașini de epocă și tur pietonal în Havana, cu experiențe culinare și viață de noapte;

Relaxare în resorturi all-inclusive din Varadero, croazieră cu catamaranul, snorkeling și „Beach Party” cu DJ.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.