Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire bilaterală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, în cadrul reuniunii Consiliului miniștrilor de finanțe din UE (ECOFIN), desfășurată între 9 și 10 octombrie la Luxemburg.

Subiectele principale au vizat situația fiscal-bugetară a României, măsurile recente adoptate și perspectivele pentru anul 2026.

„Este un moment în care reintrăm în normalitate, din perspectiva prezentării unui buget realist și a respectării obligațiilor asumate”, a transmis Nazare printr-un comunicat de presă.

Ministrul a explicat că raportul către Comisia Europeană, ce va fi transmis pe 15 octombrie, se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 și 2, care stau la baza evitării suspendării fondurilor europene.

„România are un Plan Fiscal Bugetar Structural pe Termen Mediu aprobat, unde nu a raportat progrese în termenele stabilite de către regulament. De această dată, vom transmite, în 15 octombrie, raportul către Comisia Europeană, iar acesta se bazează pe măsurile adoptate în pachetele 1 şi 2, măsuri care stau la baza evaluării Comisiei Europene referitoare la măsurile efective întreprinse pentru reîncadrarea în traiectoria asumată. Măsurile recente şi evaluarea acestora stau la baza evitării suspendării fondurilor europene.”

Renegocierea PNRR: 21 de miliarde de euro în joc

Un punct central al discuțiilor a fost renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu perspectiva aprobării unui nou plan la următoarea reuniune ECOFIN din noiembrie.

„Sunt încrezător că vom reuși să securizăm o nouă alocare de 21 de miliarde de euro, vitală pentru dezvoltarea României în perioada următoare”, a adăugat Nazare.

Comisarul european a transmis un mesaj de încredere în noua direcție a României și în seriozitatea guvernului în gestionarea resurselor.

