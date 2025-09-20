Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat sâmbătă că reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) evoluează pozitiv, dar a subliniat că schimbările nu se pot produce imediat, având în vedere complexitatea problemelor instituției.

„Schimbarea nu are cum să se producă peste noapte”, a explicat Nazare la Digi 24, menționând că ANAF se confruntă cu dificultăți cronice în gestionarea evaziunii fiscale.

Ministrul a explicat că progresul instituției depinde de voință, dând exemplul unui soft performant care nu a fost utilizat corespunzător timp îndelungat.

„Când ai un soft performant (…) și îl ții sub cheie și nu-l folosești, nu înseamnă că nu merge instituția (…) în acel moment nu era voința necesară”, a spus Nazare.

Primele rezultate ale reformei

Potrivit ministrului, softul folosește în prezent, generând aproximativ 3.000 de alerte, ceea ce arată un trend pozitiv în implementarea reformei.

„Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și cronice”, a concluzionat Alexandru Nazare, reiterând că instituția are nevoie de timp pentru a aborda aceste provocări.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.