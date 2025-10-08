România introduce treptat noul sistem de intrare/ieşire la frontiere: primele puncte operaționale din 12 octombrie

Poliția de Frontieră anunță că, începând cu 12 octombrie 2025, România va implementa treptat sistemul de intrare/ieşire (EES) la frontiere, un instrument electronic al Uniunii Europene destinat cetățenilor non-UE care intenționează șederi scurte pe teritoriul european (maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile).

Primele puncte de trecere unde sistemul va deveni operațional sunt: Midia (Constanța), Stânca (Botoșani), Naidaș (Caraș-Severin), Sighet (Maramureș) și Aeroport Sibiu. Ulterior, implementarea se va extinde gradual în restul punctelor de frontieră, procesul urmând să fie finalizat în maximum 170 de zile.

Sistemul EES va colecta date alfanumerice și biometrice, inclusiv imagine facială și patru amprente digitale, urmărind data și locul intrării și ieșirii. În perioada de tranziție, pașapoartele vor fi în continuare ștampilate manual, însă la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare. Prelevarea amprentelor se aplică tuturor cetățenilor NON-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de state membre UE.

„Reamintim faptul că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Datele colectate vor fi păstrate timp de 3 ani, sau 5 ani în cazurile de refuz al intrării sau depășire a duratei legale de ședere, respectând legislația europeană privind protecția datelor.

Implementarea EES are ca scop un control mai sigur și mai eficient la frontieră, pregătind România pentru standardele europene moderne în domeniul migrației și securității.

