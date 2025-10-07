În urmă cu două săptămâni, judecătorii constituționali au respins sesizările formulate de AUR, POT și S.O.S. în cazul legii care prevede reorganizarea instituțiilor de reglementare ANCOM, ANRE și ASF

Curtea Constituțională nu va lua miercuri o decizie privind legea referitoare la pensiile magistraților, una dintre cele mai sensibile inițiative legislative pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, scrie HotNews. Este a doua amânare consecutivă în acest dosar.

Potrivit acelorași surse, motivul oficial al amânării îl reprezintă întârzierea cu care judecătorul raportor, președinta CCR, Simina Tănăsescu, a transmis concluziile asupra proiectului. Termenul pentru depunerea acestora a expirat luni, însă documentele nu au fost finalizate.

În schimb, pe celelalte trei acte normative contestate de opoziție, reforma în sănătate, noile măsuri fiscale și un alt proiect din domeniul sanitar, Curtea ar putea pronunța deciziile. Totuși, nu este exclusă o nouă amânare, dacă va fi cerută în timpul ședinței, au precizat sursele citate.

În urmă cu două săptămâni, judecătorii constituționali au respins sesizările formulate de AUR, POT și S.O.S. în cazul legii care prevede reorganizarea instituțiilor de reglementare ANCOM, ANRE și ASF. Aceasta este, până acum, singura dintre cele cinci legi asumate de Guvern, care a trecut de controlul de constituționalitate și a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

Pentru legea privind pensiile magistraților și celelalte trei proiecte, Curtea fixase anterior termenul de pronunțare pentru 8 octombrie. Verdictul în dosarul pensiilor este însă amânat din nou, ceea ce prelungește incertitudinea într-un subiect care a generat controverse majore în sistemul judiciar și în spațiul politic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube